Avisaron que no había clases, explotó el chat de "mamis y papis" y apareció el culpable: "Lo inventó"

Una confusión con el calendario escolar generó un inesperado intercambio entre las familias de un colegio, que comenzaron a debatir la situación en el chat de padres.

Lo que parecía una consulta habitual terminó provocando una catarata de mensajes, reclamos y respuestas que llamaron la atención por la particularidad del malentendido y se volvió viral en las redes sociales.

El mensaje que provocó la indignación de los padres

El hecho fue compartido por "dmztkenneth2002", quien publicó en TikTok el insólito intercambio ocurrido en un grupo de WhatsApp entre familias de colegio.

Todo comenzó cuando Flavia, mamá de Pablito, escribió en el chat que las clases del día siguiente habían sido suspendidas, sin brindar mayores explicaciones.

El anuncio generó inmediatamente varias preguntas entre los integrantes del grupo. Dos padres respondieron sorprendidos y quisieron saber qué había ocurrido y por qué.

Como Flavia no contestaba, la incertidumbre aumentó y algunos padres comenzaron a reaccionar con enojo contra la institución, convencidos de que realmente habían suspendido clases.

Una de las madres aseguró estar indignada y anticipó que llamaría al colegio para reclamar. Otro padre incluso planteó cambiar a su hija de institución.

Mientras tanto, algunos integrantes intentaban comunicarse con el colegio y también con Flavia, quien continuaba sin responder las llamadas de los demás integrantes.

Finalmente, una madre logró comunicarse con la institución y recibió una respuesta inesperada: las clases se desarrollarían normalmente al día siguiente, sin ninguna suspensión.

La mujer compartió la información en el chat y cuestionó a Flavia, quien poco después reapareció para explicar el verdadero motivo del confuso anuncio.

La madre contó que su hijo Pablito había tomado su teléfono, inventado la suspensión de clases y enviado el mensaje al grupo sin consultarle previamente.

El video que reconstruyó la situación superó el millón de reproducciones y despertó numerosos comentarios sobre las ocurrencias de los chicos.