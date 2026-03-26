Caminaba por la vereda y un raro objeto cayó desde un balcón: levantó la mirada y el culpable la miraba fijamente

Camila caminaba por la vereda el martes 25 de marzo cuando vio caer una pelota desde un balcón. Se indignó, levantó la vista para buscar al responsable y se encontró con un perro que miraba hacia abajo buscando su juguete. Lo que siguió lo contó ella misma en X y se volvió viral en horas.

"Me indigno y subo la mirada a ver si encuentro al culpable. Me encuentro con este tipazo", escribió junto a dos fotos: la pelota de goma dorada con pinchos en el suelo y la mascota asomada al balcón.

El posteo que causó furor en redes sociales.

El posteo de "apolita" cosechó 117.000 "Me gusta" y disparó diversas teorías: algunos atribuyeron la situación al aburrimiento del animal, otros creyeron que era una estrategia para que bajasen a pasearlo, y algunos simplemente lo achacaron a la torpeza del perro al jugar.

La reacción en redes

El posteo superó las 900.000 visualizaciones, fue reposteado más de 4.000 veces y acumuló cientos de comentarios. La mayoría le preguntó si había devuelto la pelota. Camila respondió que no lo intentó porque "no la iba a embocar nunca".

Los usuarios destacaron la belleza del perro, dijeron que "era imposible enojarse" y que, a pesar de haberla podido golpear sin querer, el animal seguía siendo "un tipazo".

Una usuaria se sumó con su propia experiencia: "Mi perro hace eso cuando se aburre, tira almohadones, juguetes, lo que venga. Tiró hasta su propia cama, pero no hay chance de que le cierre el balcón. Es su lugar favorito."