Captaron a una estatua de la Virgen de Luján moviéndose sola: "Quiere ir a la peregrinación"

Una estatua de la Virgen de Luján se movió de forma inesperada a días de la peregrinación 2026.

El momento quedó registrado en un video que despertó diversas interpretaciones entre los fieles.

La secuencia fue registrada hace unos días en el Santuario San Cayetano de Liniers y posteriormente difundida por la cuenta oficial del templo en X.

En la grabación se observa a la figura religiosa apoyada sobre una tabla con ruedas y ubicada frente al acceso del santuario.

De repente, empieza a moverse rápidamente por sí sola en dirección a la calle.

Al advertir la situación, un hombre corrió hasta la figura y logró detenerla antes de que llegara a la calzada, donde podía caerse y romperse.

La escena fue captada por las cámaras de seguridad.

Video: así la Virgen de Luján se movió sola y sorprendió a todos





El mensaje del santuario

"Esta tarde nos sorprendió la Virgen de Luján, que recibe siempre a los peregrinos en el atrio de San Cayetano, dirigiéndose hacia la puerta", escribieron desde la cuenta oficial del lugar.

Junto con las imágenes, también publicaron un mensaje que rápidamente generó comentarios entre los usuarios.

"Nuestra Madre es peregrina y ya quiere salir caminando", completaron en la publicación.

El video luego fue replicado en distintas plataformas y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios que vieron la particular escena.

La reacción de los usuarios al ver el video





La secuencia no tardó en generar comentarios entre los usuarios, especialmente porque ocurrió pocos días antes de la tradicional peregrinación juvenil, prevista para este sábado 3 de octubre.

"Milagro"; "Terminó su horario laboral, déjenla"; "Mirá cómo esquiva las vallas! Está imparable"; "Arranca por la derecha la genia de la iglesia mundial" y "Quiere ir a la peregrinación", fueron algunas de las primeras respuestas.

La reacción de los usuarios al ver el video de Virgen de Luján moviéndose sola (Captura X).

Otros se preguntaron por qué la detuvieron. Una chica cuestionó la decisión porque ahora no sabrán "a dónde quería ir", mientras que otro escribió: "Se cansó de que le vayan a pedir boludeces".

Entre las distintas interpretaciones, también apareció una explicación más terrenal. Un usuario planteó: "Tal vez se movió alguna tranquita de las ruedas que tenía en la base, la figura hizo peso y se movió... Banco igual, no sería la primera vez que una imagen de la Virgen decide a dónde quiere ir".

El humor también estuvo presente en otros comentarios que dejaron los usuarios: "Va sacada y a toda velocidad"; "Esquiva más que Velasco en Boca"; "Hasta la Virgen se quiere rajar de este quilombo"; "Se peleó con San Cayetano".



