Cayó en coma y contó que su mamá la "torturó" todo un mes con la misma canción: "Pasé un infierno"

Una joven que estuvo en coma durante un mes contó el "infierno" que vivió mientras estaba internada, después de que su mamá decidiera ponerle la misma canción en "loop". Lo que tenía que ser un alivio terminó convirtiéndose en una experiencia traumática.

La historia cobró repercusión en TikTok después de que la chica, llamada Kenya, invitó a sus seguidores a hacerle preguntas para conocer más detalles sobre la situación que atravesó tiempo atrás.

En ese contexto, un internauta le consultó si durante el coma le ponían música y su respuesta se volvió viral. "Por favor, no le pongan música a la gente que está en coma. Por lo menos si yo vuelvo a caer, no me pongan música", manifestó en los primeros segundos del video.

Luego, Kenya explicó que pasó "un infierno" porque en ese momento le gustaba la banda "Gemeliers" y su mamá decidió comprar un disco, llevar una radio a la sala y ponerle durante todo el mes la misma canción, llamada "Lo mejor está por venir".

"Me dejó todo el mes la misma canción en bucle. Las personas que estamos en coma seguimos escuchando, tenemos sentimientos y sentimos la temperatura de la habitación", expuso ante sus seguidores.

La joven contó que, pese a estar en coma, podía escuchar la canción y que todos sus sueños "tenían esa música de fondo". Aunque en ese momento le gustaba el tema, con el paso de los días terminó sintiendo que se había convertido en "una tortura".

Video: así la joven contó "el infierno" que pasó mientras estuvo en coma





El frío que también sintió durante el coma

Otra de las situaciones que recordó de su internación estuvo relacionada con la temperatura de la habitación. Kenya contó que sentía frío y que su mamá le había contado que les pedía a las médicas que subieran la calefacción, pero ellas consideraban que estaba bien.

"Tenía un frío en el sueño, imaginate la situación... Estaba en un sitio muy raro, con frío y la canción que no para", cerró la joven, en un video que se volvió viral rápidamente, con más de 3 millones de visualizaciones.

"Era para salvarte de Vecna": la reacción de los usuarios a la anécdota no tardó en llegar





El video se volvió viral en cuestión de días y los internautas no dejan de interactuar con la historia. Actualmente, tiene más de 3.000 comentarios, entre preguntas, experiencias personales y respuestas cargadas de humor.

Una de las reacciones más desopilantes llegó de parte de una usuaria que aseguró: "Era para salvarte de Vecna", en referencia al popular personaje de la serie adolescente Stranger Things.

Las reacciones que provocó el relato de la joven sobre su experiencia en coma (TikTok/@kenyamorez).

"Tú despertaste para apagar la música"; "Si caigo en coma, pónganme clases de inglés"; "Nuevo miedo desbloqueado. Dejame hacer una playlist por si quedo en coma"; "Técnicamente sí te estaban torturando", fueron algunas de las respuestas que recibió la joven en TikTok.

Muchos usuarios bromearon con que Kenya solo había despertado del coma para terminar con la música, mientras que otros aprovecharon la publicación para contar situaciones similares. "Y que nos den agua. Qué desesperación sentir sed y que nadie te dé agua es lo más horrible que pasé en coma", expuso otra usuaria.

El video ya supera las 385.000 visualizaciones y la caja de comentarios sigue sumando respuestas y experiencias de otras personas.