Científica de la NASA murió tres veces por paros cardíacos y obtuvo una inquietante revelación en el "más allá"

La muerte puede llegar en el momento menos esperado y a cualquier persona. Pero, en casos excepcionales, puede ocurrir más de una vez, como le pasó a una ex científica de la NASA que asegura haberla experimentado en tres ocasiones.

En cada una de esas experiencias, la mujer asegura haber recibido la misma revelación. Se trata de Ingrid Honkala, de 55 años, quien es doctora en Ciencias Marinas y tuvo una trayectoria laboral vinculada con la Marina de los Estados Unidos.

La primera vez que estuvo al borde de la muerte fue cuando apenas tenía dos años. Según contó, cayó accidentalmente en un tanque con agua helada que estaba en su casa, sin que la empleada doméstica se diera cuenta. Su mamá volvió justo a tiempo y logró reanimarla.

Honkala describió aquella experiencia como algo que cambió por completo su percepción de lo que estaba viviendo. "Sucedió algo extraordinario", dijo. Después del "pánico por la dificultad para respirar", aseguró que empezó a sentir una profunda tranquilidad.

"El pánico desapareció y fue reemplazado por una abrumadora sensación de paz y quietud", recordó Honkala. La excientífica relató sus experiencias cercanas a la muerte en su libro "Morir para ver la luz". "Sentí como si mi consciencia se separara de mi cuerpo", agregó.

Ingrid Honkala, ex científica de la NASA, compartió su particular experiencia frente a la muerte (Archivo).

Según su relato, en ese momento dejó de sentirse conectada con el "mundo físico" y pasó a experimentar un "estado de conciencia expandida". Asegura que aquella sensación fue tan intensa que llegó a observar su "pequeño cuerpo flotando sin vida en el agua".

"En ese momento, ya no me sentía como un niño en un cuerpo, sino como pura consciencia, un campo de percepción y luz", relató Honkala. "No había noción del tiempo, ni miedo, ni pensamientos", sostuvo.

Y sumó: "Me sentí completamente unida a la vida misma, como si los límites que normalmente definen quiénes somos se hubieran disuelto".

La experiencia que alertó a su madre

Honkala contó que, mientras estaba fuera de su cuerpo, pudo ver a su madre cuando se dirigía hacia su nuevo trabajo. Según su relato, aquella percepción le permitió reconocerla y establecer una conexión con ella sin necesidad de hablar.

"Recuerdo haberla reconocido y haber pensado: 'Esa es mi madre'", insistió la autora. "En ese momento, pareció haber una forma de comunicación entre nosotras, no a través de palabras, sino a través de la conciencia", indicó.

La científica sostiene que esa conexión hizo que su madre volviera rápido a la casa. Ahí la encontró inconsciente dentro del tanque de agua y pudo reanimarla.

Años después, cuando Honkala le contó lo que había visto, aseguró que su relato coincidía con lo que su madre recordaba de aquel momento.

Las otras dos veces que estuvo cerca de la muerte

Aquella no fue la única experiencia de este tipo. Honkala relató que volvió a atravesar una situación cercana a la muerte a los 25 años, tras sufrir un accidente de motocicleta.

La tercera ocurrió cuando tenía 52 años, durante una cirugía en la que su presión arterial descendió considerablemente. En ambas situaciones, aseguró haber alcanzado nuevamente ese mismo estado de calma que había experimentado cuando era niña.

La mujer relató sus experiencias en el libro "Morir para ver la luz" (Archivo).

A partir de aquellas vivencias, Honkala dijo que dejó de sentir miedo ante la muerte. También sostuvo que sus experiencias tuvieron un papel importante en su decisión de dedicarse a la ciencia.

"Quería comprender la naturaleza de la realidad a través de la observación y la investigación", dijo Honkala. "Durante muchos años me centré casi por completo en mi carrera científica y rara vez hablé públicamente sobre mis experiencias espirituales", remarcó.

Con el paso del tiempo, la excientífica comenzó a considerar que sus intereses científicos y espirituales podían convivir. "Pueden estar explorando el mismo misterio desde perspectivas diferentes", dijo.

La excientífica de la NASA asegura que la muerte no es un punto final





Las experiencias de este tipo también tienen otras interpretaciones. Algunas personas consideran que las visiones pueden estar relacionadas con alucinaciones o sueños producidos durante situaciones extremas.

Quienes atravesaron experiencias similares contaron haber visto luces, familiares fallecidos e incluso figuras religiosas.

Por su parte, Honkala sostiene que lo que vivió fue algo más que una reacción de su cerebro ante una situación límite.

"Estas experiencias transformaron mi comprensión de la vida misma", dijo. "En lugar de vernos como individuos aislados que luchan por sobrevivir, comencé a comprender que podemos ser expresiones de la conciencia que experimenta la vida a través de una forma física".

Para ella la muerte no representa un punto final definitivo. "Se siente más bien como una transición en el continuo de la conciencia", manifestó.

Actualmente, Honkala reside en Bogotá, Colombia, donde sigue compartiendo sus experiencias y reflexiones sobre la conciencia, la vida y la muerte.