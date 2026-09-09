Colocó una cámara de seguridad porque sus perros ladraban sin parar por la noche y al ver las imágenes notó algo escalofriante

Una mujer contó en redes sociales la extraña situación que comenzó a vivir dentro de su departamento. Según relató, desde hacía un tiempo se levantaba todas las mañanas completamente agotada, incluso cuando sentía que había descansado durante las horas suficientes.

A esto se sumaba un comportamiento llamativo de sus perros, que durante la noche permanecían inquietos y muchas veces fijaban la mirada en una misma esquina de la habitación.

Ante la falta de una explicación, decidió instalar una cámara de seguridad en su cuarto para registrar lo que ocurría mientras dormía. Al día siguiente revisó las imágenes y descubrió algo que no esperaba encontrar: algo paranormal que, según su interpretación, aparecía dentro de la habitación durante la noche. La grabación rápidamente se hizo viral y generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Aterrador video de una mujer y sus mascotas con un momento paranormal

La grabación tiene una duración de poco más de dos minutos y fue registrada cerca de la 1:43 de la madrugada del 26 de junio de 2026. En las imágenes se observa a la mujer durmiendo junto a sus perros, hasta que una pequeña luz aparece de manera repentina. Casi al mismo tiempo, todos se despiertan sobresaltados y uno de los animales comienza a ladrar mientras corre por la habitación.

Poco después, la cámara enfoca hacia el sector de la sala y allí aparecen dos pequeños puntos luminosos sobre un mueble. A simple vista podrían parecer un reflejo o algún objeto, pero unos segundos más tarde comienzan a titilar y se desplazan lentamente hacia abajo hasta desaparecer de la imagen.

Aterrador video de una mujer y sus mascotas con un momento paranormal

Este detalle fue el que despertó las teorías entre quienes vieron la grabación. Algunos usuarios interpretaron que esas luces podrían ser los ojos de una figura que permanecía oculta detrás del mueble y que parecía observar directamente hacia la cama. Más adelante, los mismos puntos vuelven a aparecer desde el mismo lugar, aunque esta vez se distinguen desde un costado y permanecen inmóviles.

Mientras tanto, dos de los perros logran volver a quedarse dormidos. El tercero, que aparenta ser un Pastor Alemán y había reaccionado primero, se acomoda junto a su dueña pero mantiene la mirada fija hacia el sector donde aparecen las luces. La escena hizo que muchos espectadores aseguraran que el animal parecía estar observando algo que no resultaba visible para la mujer.

El video generó todo tipo de teorías en redes sociales y algunos internautas sostuvieron que se trataría de una presencia paranormal. Sin embargo, las imágenes no permiten confirmar qué son realmente esas luces y también podrían existir explicaciones más convencionales para lo que se observa.

La situación también fue relacionada con ciertas creencias de la parapsicología, según las cuales algunas entidades o espíritus podrían afectar la energía de las personas mientras duermen. Esta interpretación suele utilizarse para explicar sensaciones como despertarse agotado o con falta de energía, aunque no existe evidencia científica que demuestre que una presencia paranormal pueda provocar estos efectos.