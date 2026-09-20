¡VIDEO! Se cortó la luz en plena corrida de toros, quedó solo y así fue embestido

Un dramático corte de luz concurso de recortes se registró en la plaza de toros de San Agustín del Guadalix (España) durante las fiestas patronales locales, justo en el instante en que un toro embestía a uno de los participantes.

La repentina falla del sistema de iluminación dejó el recinto a oscuras en medio de la peligrosa maniobra, desatando la indignación del público ante la decisión de no haber suspendido el evento.

Detalles del insólito episodio

El peligroso incidente ocurrió ante una multitud que presenciaba una de las atracciones taurinas centrales del programa festivo del municipio madrileño. Mientras uno de los especialistas realizaba su maniobra para esquivar al animal, el tendido eléctrico del recinto colapsó de manera repentina, interrumpiendo el flujo de luz en el momento de mayor riesgo.

La escena generó gritos de angustia e incertidumbre entre los asistentes, quienes por unos segundos no pudieron divisar la posición del toro ni la del concursante expuesto en el ruedo.

Cuestionamientos a la organización del evento

Tras el tenso episodio, salieron a la luz detalles que encendieron la polémica entre los vecinos y espectadores presentes:

Advertencias previas: Según informaron fuentes locales, el sistema de iluminación del recinto ya había mostrado desperfectos técnicos antes de la apertura de puertas.

Falta de medidas preventivas: Pese a los parpadeos y fallas iniciales, las autoridades e instaladores decidieron dar inicio al espectáculo sin garantizar el suministro eléctrico.

Exposición innecesaria: Críticos y asistentes cuestionaron fuertemente que se haya permitido la salida de los animales al ruedo bajo condiciones de infraestructura deficientes que pusieron en riesgo la vida de los recortadores.

Repercusión en redes y denuncias de seguridad

El video del momento exacto del apagón se viralizó rápidamente en plataformas digitales, reavivando el debate sobre los protocolos de seguridad que deben regir en este tipo de eventos multitudinarios.

Hasta el momento, los organizadores y autoridades del municipio no han emitido un comunicado sobre posibles sanciones o revisiones técnicas en las instalaciones de la plaza.