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Viernes, 9 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
ABUELA ICÓNICA

Una joven no podía hacer que su perro baje de peso, investigó lo que pasaba y se llevó una tierna sorpresa: "Es el verdadero nieto"

La usuaria grabó a su abuela en la cocina mientras tomaba mate y compartía el momento con su perro. La escena enamoró a todos los internautas en las redes.

Enzo Campos
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Una joven quería descubrir el motivo por el cual su perro no lograba bajar de peso y decidió investigar ella misma en su cocina.

Pese a las sospechas que tenía, lo que encontró fue una escena cotidiana que enamoró a miles de personas.

El pequeño secreto de la abuela

En el video, la mujer aparece en la cocina tranquilamente tomando mate y untando con queso crema en un galletita, en lo que parece ser una escena cotidiana.

Sin embargo, no se lo guarda para ella, sino que decide compartirle el el exquisito manjar al perro, que permanece cerca de ella disfrutando del momento.

Esto deja en evidencia la clara "culpable", ya que este tierno momento explica el por qué el perro parece no bajar de peso.

El comentario que hizo reir a todos

La publicación generó muchas interacciones y diversos comentarios entre los usuarios.

"El perro: yo soy el verdadero nieto", destacó un internauta para resumir la situación con bastante humor.


Un gesto que conquistó en redes

La combinación del mate, la abuela y el cariño por los animales se convirtio en un momento lindo para compartir.

El video refleja una situacion a los cuales muchos pueden reflejarse: esa abuela que siempre tiene algo rico para convidar.

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