Despertó de la anestesia tras una cirugía y sorprendió a su novio con una increíble propuesta

Los efectos de la anestesia pueden generar momentos inesperados al despertar de una cirugía. Eso fue lo que le pasó recientemente a una chica que, al ver a su novio después de la intervención, le hizo una propuesta inesperada que no tardó en hacerse viral.

En las imágenes, Agustina, protagonista de esta historia, aparece junto a su novio, Rodri, mientras todavía se encuentra en la sala de recuperación, según se observa en el video que la joven compartió en su cuenta de TikTok.

Frente a la cámara, la joven le hizo una propuesta de matrimonio sin demasiadas vueltas. "Rodri, si pudiera me arrodillaría... ¿Te querés casar conmigo?", lanzó.

La respuesta de su novio fue "sí" y generó una reacción inmediata en la joven, que puso cara de sorpresa antes de lanzar un comentario que causó gracia: "Uy, me dijo que sí. Uy, ahora me dijo que sí".

Pero Agustina quiso confirmar nuevamente la respuesta y volvió a preguntarle: "Fafor, ¿te querés casar conmigo?". Rodri, por su parte, volvió a demostrarle su cariño y le respondió que sí nuevamente.

El momento terminó con otra ocurrencia de la joven, que explicó por qué consideraba que casarse con era la decisión indicada. "Me parece lo más lógico. Yo no voy me voy a conseguir otro igual", afirmó.

El video del tierno momento que se volvió viral





Estallaron las reacciones tras la propuesta de casamiento





La publicación apareció en TikTok hace pocos días y comenzó a sumar interacciones rápidamente. Hasta el momento, reúne casi 40 mil "Me gusta" y 600 mil visualizaciones, además de cientos de comentarios de usuarios que se divirtieron con la situación.

Entre las primeras respuestas apareció una que destacó la expresión de Agustina al recibir el "sí" de su novio: "Me mata la cara cuando dice 'Uy, ahora me dijo que sí'. Naa, loca. Te amé mal". Otra internauta aprovechó la situación para darle un consejo: "Amiga, yo que estoy soltera te digo que está re difícil el mercado, así que no lo sueltes".

La escena también llevó a otras personas a compartir experiencias propias con los efectos de la anestesia. Una usuaria contó: "Al menos fue al novio. Yo recuerdo que desperté, le pedí al médico el número y lo invité a salir (quien era mi marido estaba esperando en la sala)".

Agustina, la joven protagonista del desopilante video (TikTok/@agusmingo).

Otra recordó una situación todavía más insólita: "Yo en mi última cirugía le grité al médico en el quirófano que aproveche y me haga la lipo".

La publicación siguió acumulando comentarios y algunos de los más destacados fueron: "El suero de la verdad es, sabías?"; "Ahora queremos ver el casamiento, te lo pido por favor"; "El besito del final. Reina absoluta"; y "Estoy descostillada. Lo vi 20 veces. La amo".

Agustina también había compartido otro video durante su recuperación, en el que explicó el motivo por el que había sido intervenida. Nuevamente, desde la camilla y todavía bajo los efectos de la anestesia, aconsejó a sus seguidores realizarse una colonoscopia: "Recomendación? Háganse la colonoscopia. Estamos vivos, nos la podemos hacer. Tenemos la oportunidad".

En ese mismo video, continuó con su explicación y mencionó algunos síntomas y antecedentes que, según su relato, pueden llevar a realizarse el estudio: "¿Se te inflama la panza? ¿Tuviste SIBO? Hacete la colonoscopia. Es bastante incómodo, pero ya está. Me olvidé lo que estaba diciendo... ¿Y a los de España? Igual la Copa es nuestra. Igual te felicito, ponele".