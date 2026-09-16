Destapar el lavamanos en 3 pasos: el método viral con bicarbonato que "te soluciona la vida"

El agua que baja lenta por el lavamanos es una de las molestias domésticas más frecuentes y, muchas veces, la primera reacción es recurrir a productos químicos costosos o directamente llamar a un plomero. Sin embargo, en las redes sociales circula desde hace tiempo un método casero que promete resolver el problema con ingredientes que ya están en cualquier casa.

La creadora de contenido Lisseth Rubiano, conocida en TikTok como "lissethrubiano01", compartió un video en el que explica paso a paso cómo destapar el lavamanos usando bicarbonato de sodio y vinagre blanco. La publicación se volvió viral porque muestra un resultado visible en pocos minutos, sin necesidad de herramientas especiales.

El truco para destapar el lavamanos con bicarbonato y vinagre

Según detalló la usuaria, el primer paso consiste en colocar media taza de bicarbonato de sodio directamente en el desagüe. Después hay que sumar vinagre blanco, en una cantidad que puede ir de media taza hasta una taza completa, dependiendo de qué tan comprometida esté la tubería.

La combinación de ambos productos genera una reacción efervescente que libera dióxido de carbono y forma espuma dentro del caño. Ese efecto ayuda a aflojar los restos de jabón, grasa y suciedad que suelen acumularse con el uso diario y que terminan frenando el paso del agua.

Para que la mezcla actúe con mayor efectividad, se recomienda tapar el desagüe con un tapón o, en su defecto, con un paño húmedo bien ajustado. De esa forma, la reacción química se concentra dentro de la cañería en lugar de escaparse hacia arriba. El tiempo de espera sugerido es de 15 a 20 minutos.

El paso final para eliminar la obstrucción

Una vez transcurrido ese lapso, hay que verter aproximadamente un litro de agua hirviendo por el desagüe. La temperatura elevada ayuda a arrastrar hacia abajo todos los residuos que la mezcla de bicarbonato y vinagre logró despegar de las paredes del caño.

En las imágenes que Rubiano compartió en su cuenta, se observa cómo el agua vuelve a correr con normalidad apenas se completa esta última etapa. El video generó cientos de comentarios de usuarios que aseguraron haber probado el método con buenos resultados.

Qué hacer si el lavamanos sigue tapado

No todos los casos responden igual a este truco casero. El método con bicarbonato y vinagre funciona mejor cuando la obstrucción se debe a acumulación de jabón, grasa o suciedad liviana, pero pierde efectividad frente a un tapón compacto de cabello, uno de los motivos más comunes de obstrucción en baños.

En esos casos, antes de aplicar cualquier mezcla, conviene intentar la extracción manual de los residuos. Un gancho flexible introducido en la entrada de la tubería suele ser suficiente para retirar el residuo acumulado y destrabar el paso del agua sin recurrir a productos adicionales.