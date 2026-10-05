El insólito pedido del arquero de Benín a la AFA para la despedida de Messi

El arquero de la selección africana, Marcel Dandjinou hizo un particular pedido a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) antes de disputar el partido contra la selección Argentina en el Monumental que se dará este martes 6 de octubre y que marcará la despedida de Lionel Messi de la selección Argentina ante Benín

El insólito pedido del arquero de Benín

A tan solo horas de uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol argentino, el arquero del conjunto visitante, solicitó que se confeccionen al menos 25 camisetas del capitán argentino para evitar inconvenientes y peleas entre compañeros.

El futbolista explicó que una vez finalizado el partido todos querrán tener la camiseta de Messi. Frente a esta situación, propuso una solución llamativa: que haya suficientes camisetas para que cada jugador se pueda llevar una a casa.

Este pedido refleja la admiración que tiene el plantel africano por el jugador argentino, el cual disputará uno de sus últimos partidos con la albiceleste.

"No vinimos a hacer turismo", declaró el jugador africano dejando en claro que Benín va a competir y no solamente ser parte de la celebración.

Además señaló: "Para mí este partido es una oportunidad irrepetible, pero no debemos olvidar que representamos a nuestro país. Esto es fútbol, once contra once. Podemos ganar, empatar o pueden ganar ellos".

El arquero habló sobre un posible penal

Dandjinou comentó sobre la posibilidad de un hipotético penal contra Messi: "Aunque fuera el último minuto y pitaran un penal para la Argentina, si lo lanza Messi voy a intentar pararlo".

De esta manera, mientras que Argentina se prepara para una jornada sentimental e histórica por la despedida de Messi, Benín buscará competir y demostrar en el Monumental.







