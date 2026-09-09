El perrito más cariñoso: no empieza a comer hasta recibir un beso de su dueño

Hay mascotas que desarrollan costumbres muy particulares y consiguen incorporarlas rápidamente en la diaria. Desde esperar en un determinado lugar hasta pedir una caricia antes de dormir, sus pequeños hábitos pueden convertirse en auténticos rituales.

Tal es así que un perro se convirtió en protagonista de una tierna escena en redes sociales por la particular rutina que mantiene con su dueño cada vez que llega la hora de comer.

Aunque tiene el plato servido frente a él, el animal no prueba ni un bocado hasta recibir una muestra de cariño: primero espera que le den un beso y recién después comienza a alimentarse.

Primero el beso y después la comida: la tierna rutina de un perrito con su dueño

El perrito que espera un beso antes de empezar a comer

La escena fue compartida en TikTok por el usuario "chano_moreno" y comienza cuando el joven se dispone a alimentar a su mascota. Con el plato preparado, se acerca hasta el lugar donde habitualmente come el animal y se lo deja servido.

Sin embargo, tener la comida frente a sus ojos no parece ser suficiente para convencerlo de comenzar. El perro permanece cerca de su dueño y, lejos de abalanzarse inmediatamente sobre el alimento, espera que se cumpla una parte fundamental de su particular rutina.

El joven intenta indicarle que puede comer e incluso lo acompaña hasta el sector donde se encuentra el recipiente, pero el protagonista del video continúa reclamando su atención y buscando el contacto antes de interesarse definitivamente por la comida.

Es entonces cuando aparece el gesto que cambia completamente la situación: su dueño se acerca, le demuestra cariño y le da el esperado beso. Después de recibirlo, el perro finalmente se dirige hacia el plato y comienza a comer con normalidad.

La secuencia deja en evidencia el fuerte vínculo que existe entre ambos y cómo una acción cotidiana como alimentar a una mascota puede convertirse en un momento de complicidad y afecto.

El perro espera recibir el beso de su dueño antes de acercarse al plato y comenzar a comer.

Según la ciencia, los perros son animales sociales capaces de establecer vínculos estrechos con las personas con las que conviven. Dentro de esa relación pueden aprender determinadas rutinas y asociar gestos, palabras o acciones con momentos concretos de su día.

En este caso, el beso parece haberse transformado en parte del ritual previo a la comida. Más allá de la interpretación divertida que genera la escena, la mascota reconoce la interacción con su dueño y espera ese contacto antes de continuar con otra actividad.