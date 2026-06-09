Encargó una torta con rosas para su cumpleaños y lo que le llegó "arruinó" su fiesta

Los fiascos culinarios en eventos especiales se convirtieron en un clásico de las plataformas digitales, y esta vez el escenario del desencuentro fue un festejo de cumpleaños.

Una usuaria de internet compartió el abismo estético que existió entre el modelo de referencia que encargó y el producto final que llegó a sus manos, desatando una ola de repercusiones y risas entre los internautas.

Un diseño sofisticado que terminó en frustración

La encargada de exponer la situación fue la creadora de contenido Sabri Fajardo, a través de su cuenta oficial "sabri_ivon". En un breve clip, comparó la imagen refinada que le había enviado a la repostera con el pedido real que le entregaron para celebrar su día.

Al notar la falta de precisión en las técnicas artesanales y la tosca colocación de los elementos decorativos, la cumpleañera resumió su estado de ánimo asegurando que se quería matar ante el resultado obtenido.

Aunque el producto se encontraba en condiciones comestibles, la pérdida absoluta de la delicadeza solicitada hizo que el video escalara de forma inmediata en el algoritmo de TikTok. En pocas horas, la publicación sumó millones de reproducciones, acumulando miles de interacciones y abriendo una oleada de debates en la comunidad.

La reacción de las redes entre la ironía y el humor

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, los usuarios no tardaron en tomarse la situación con humor, inundando la sección de respuestas con chistes y metáforas filosas. Mientras algunos internautas comentaban con ironía que la preparación estaba "bonita", otros usuarios prefirieron bromear asegurando que la clienta tenía que llevar la torta a "inflar", haciendo alusión al aspecto un tanto desinflado y chato que presentaban los detalles decorativos del pastel recibido.

El descargo técnico detrás de los fiascos culinarios

Más allá de las burlas, el fenómeno viral sirvió como espacio de catarsis para varios profesionales del sector. Diferentes reposteros salieron a explicar las razones técnicas por las cuales los resultados pueden diferir drásticamente de las fotos de referencia obtenidas en plataformas como Pinterest o Instagram, apuntando directamente a la falta de asesoramiento al momento de encargar.

En primer lugar, los especialistas señalaron que la diferencia en la materia prima es un factor clave. El diseño original de este tipo de tendencias suele estar realizado con buttercream (crema de manteca), una preparación que posee la estructura y firmeza necesarias para esculpir detalles de alta costura. En cambio, el pastel defectuoso parecía estar cubierto con crema chantilly, un ingrediente mucho más blando, inestable y propenso a deformarse rápidamente ante cualquier cambio de temperatura.

Asimismo, el segundo gran error conceptual radica en las proporciones y la escala física. Las reposteras explicaron que resulta matemáticamente imposible replicar la estética de una torta fotografiada de tres kilos en un formato reducido de un kilo, ya que el espacio físico limita la recreación de los mismos detalles y altera por completo la distribución visual de la decoración.