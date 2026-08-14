Encontró un globo en el techo de su casa, lo abrió y el mensaje adentro le rompió el corazón

Una usuaria de X (ex Twitter) vivió una experiencia que la movilizó por completo y que, en cuestión de horas, se transformó en viral. Todo empezó cuando un globo cayó en el techo de su casa. Al levantarlo, descubrió que no era uno cualquiera: se trataba de esos que la gente suelta con deseos escritos en papel y velitas, con la esperanza de que lleguen al cielo.

La joven publicó una foto del hallazgo y contó que, apenas entendió de qué se trataba, se le partió el alma: dijo que se les había "roto el corazón en ochocientos pedazos". Lo que había adentro explicaba esa reacción.

La carta hallada dentro del globo, con el pedido escrito a mano. (Foto: X)

Un pedido desesperado escrito a mano

El papel venía con una consigna impresa: enviar un mensaje al cielo. Y sobre las líneas, con letra temblorosa, alguien había volcado una súplica por su madre, Elsa Galeano. En el texto pedía que volviera a ser la de antes y rogaba: "sánala y despiértala de ese sueño profundo". El mensaje cerraba con un "amén y gracias".

La publicación se viralizó enseguida y superó los 2.900 "Me gusta", además de cientos de posteos que la replicaron. Conmovidos, los usuarios acompañaron el pedido de esa persona que, a través de un simple globo, buscó un milagro para su mamá.