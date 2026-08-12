Encontró una SUBE y mucha plata, quiso encontrar al dueño y la búsqueda tuvo un final inesperado

Un chico encontró una tarjeta SUBE en la calle junto con una buena cantidad de plata y, en vez de quedarse con todo, decidió buscar a su dueño y registrar el proceso. La situación tuvo un final que él no imaginó y despertó todo tipo de reacciones.

El protagonista de esta historia es Rubén Darío, que publica contenido en TikTok bajo el usuario "profeaventura.x", donde comparte publicaciones sobre desarrollo personal y hábitos saludables. Esta vez, mostró el gesto que tuvo al encontrar algo que no le pertenecía.

"Pov: terminás de correr y... Lo que encontré, papá. Un par de miles de pesos. Vamos a preguntar en esta casa a ver si es de alguien acá", se lo escucha decir al comienzo del video que publicó hace unos días.

Su primera opción fue consultar en la vivienda más cercana al lugar donde había encontrado la plata. "Vamos a hacer el acto de bondad, obviamente. Esto es tiempo y esfuerzo para alguien", explicó antes de acercarse a la puerta.

Un hombre salió a atenderlo y le aseguró que el dinero no era suyo. Sin embargo, le contó que iba a preguntarle a su hijo, quien había salido de la casa hacía apenas unos minutos.

El chico que encontró plata y una tarjeta SUBE en la calle y empezó a buscar a su dueño (TikTok/@profeaventura.x).

Para despejar cualquier duda sobre sus intenciones, Rubén le dejó su número de teléfono al vecino. De esa manera, podía contactarlo si finalmente comprobaba que el dinero pertenecía a su hijo.

"Yo me voy a quedar más tranquilo conmigo mismo de que este dinero no corresponde a este lugar", dijo, en referencia a que prefería preguntar y esperar antes que quedárselo y después tener cargo de conciencia.

Ese día, sin embargo, no logró encontrar al dueño de la plata. Ante esa situación, decidió guardar el dinero junto con la tarjeta SUBE y esperar a que apareciera su verdadero propietario.

Video: así el tiktoker encontró la plata e inició la búsqueda del dueño





Tras la buena acción, estallaron las reacciones en redes





El video tuvo una gran repercusión en TikTok: superó un millón de visualizaciones, alcanzó los 75 mil "Me gusta" y recibió cientos de comentarios. Los usuarios compartieron sus opiniones, contaron qué habrían hecho en su lugar y hasta relataron experiencias similares.

Uno de ellos contó una situación que le había tocado vivir: "Yo devolví billetera con plata, dólares, documentos y licencia. El hombre contó el dinero y me cerró la puerta en la cara. Ni gracias me dio. Había mucho dinero".

Otros usuarios, en cambio, reconocieron que hubieran elegido quedarse con la plata. Una de las respuestas fue: "Sinceramente" se lo guardaba. También aparecieron comentarios como "Yo pregunto el nombre de la tarjeta. No mostraría el dinero", "El karma vuelve y las acciones buenas también" y "Por qué esas cosas no me pasan a mí".

Mientras algunos pusieron en duda la veracidad de la historia y señalaron que podía tratarse de una situación armada, otros felicitaron al joven por su actitud. Además, hubo quienes le recomendaron consultar los datos del titular de la SUBE para intentar encontrarlo y quienes interpretaron el hallazgo como una señal del "universo".