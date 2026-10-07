Español visitó Argentina y quedó impactado por una llamativo detalle de sus ciudadanos: "A todos lados"

Un español que se dedica a crear contenido donde analiza costumbres argentinas compartió una reflexión después de visitar Buenos Aires.

Una de las cosas que más lo sorprendió fue el fuerte sentido de pertenencia que tienen los argentinos, incluso cuando están lejos del país.

La particularidad de los argentinos que sorprendió al español

Marsal explicó que la identidad argentina puede aparecer incluso a miles de kilómetros de distancia.

Para él, no es solamente sobre símbolos, sino la forma de hablar, relacionarse con el entorno y defender las propias costumbres.

En el video, destacó que los argentinos mantienen sus raíces pese a que vivan en otros países.

"Pueden estar a 10.000 kilómetros y siguen llevando a su país consigo, como si nunca se hubieran ido" , afirmó el creador de contenido español.

Su conclusión fue que detrás de cada pequeña costumbre, existe un orgullo de ser argentino.

El relato que se volvió viral

La reflexión generó fuerte repercusión entre usuarios de TikTok, especialmente por mostrar una mirada extranjera de la identidad de los argentinos.

El video abrió intercambios entre quienes se sintieron identificados con sus palabras y quienes compartieron sus experiencias viviendo fuera del país.



