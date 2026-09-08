Estaba en la cocina, un murciélago entró a su departamento y salió espantada

Lo que parecía ser un momento más de tranquilidad en su casa terminó convirtiéndose en una escena completamente inesperada. Mientras se preparaba una infusión, un murciélago apareció de repente y entró por la ventana, alterando por completo la calma del lugar.

La situación quedó registrada y rápidamente se volvió viral por la reacción que tuvo ante la presencia del animal. Pero hubo otra protagonista que no pasó desapercibida: su gata, que también reaccionó ante el inesperado visitante y terminó llevándose buena parte de las miradas.

La reacción de la chica y su gato al ver al murciélago

La protagonista, conocida en redes como "m_carolinam2", había comenzado a grabar un video para mostrar cómo preparaba su matcha de todos los días. Todo transcurría con normalidad hasta que, justo cuando estaba por comenzar con la bebida, escuchó unos ruidos que llamaron su atención.

En un primer momento creyó que sus gatos estaban peleando entre ellos, ya que escuchó un golpe seco que parecía que se habían llevado la puerta por delante, pero rápidamente descubrió que el motivo era otro. Un murciélago había conseguido entrar a la vivienda y comenzó a volar por el interior, provocando que la joven saliera corriendo del lugar completamente sorprendida por la situación, a los gritos y sin preocuparse por nada mas que escapar.

Mientras ella intentaba alejarse del animal, una de sus gatas también se lanzó a perseguirlo. El felino comenzó a correr y dar vueltas por la habitación intentando atraparlo, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para alcanzar al murciélago.

La particular escena quedó registrada en el video y fue la parte que más llamó la atención de los usuarios. Las piruetas de la gata mientras intentaba seguir al animal y la huida de su dueña se convirtieron rápidamente en el centro de los comentarios, donde los espectadores hicieron todo tipo de bromas sobre lo ocurrido.

La publicación terminó acumulando cientos de "me gusta" y miles de comentarios. Muchos usuarios se enfocaron especialmente en la reacción de la gata, mientras que otros bromearon con que la protagonista todavía estaría corriendo después del susto.