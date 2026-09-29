Estadounidense visitó Argentina, probó una de las mejores comidas y enfureció: ''¿Cómo nadie me lo mostró antes?''

Un turista de Estados Unidos visitó Argentina por segunda vez y se dio el gusto de conocer los sanguchitos de miga, una clásica comida local que lo "cambió para siempre".

Como para no enojarse.

''Es una de las cosas más ricas que probé en toda mi vida'', sentenció de manera muy convincente frente cámara.

"¿Cómo me lo escondieron? ¿Cómo nadie me lo mostró antes? ¿Me están cargando? No vuelvan a hacerme eso. Necesito saber todo".

El hombre quedó encantado por los sanguchitos de miga

Además, dejó bien en claro que tal descubrimiento se volvió en el favorito del viaje, del cual compartió varias anécdotas.

"Estoy muy enojado por haber conocido esto ahora. Cuando visité Argentina en febrero no los había probado", remarcó.

También declaró que, pese a estar hace pocas horas en suelo argentino, ya se había comido "como 40 sanguchitos de miga".

Los argentinos quedaron encantados con el turista y su historia

El video generó muchas reacciones entre los usuarios argentinos, quienes no tardaron en recomendarle muchas más delicias de nuestro país para probar en su viaje.

"Los sánguches de miga son la única comida que se puede desayunar, almorzar, merendar y cenar", comentó un usuario.

Inigualables: los sanguchitos de miga, un clásico argentino.

Otra agregó: "Imaginate cuando sepa que la gente hace pasteles de cumpleaños de sanguchitos de miga".

El mensaje que desató un caos

Entre risas, un usuario comentó: "Espera a que conozca que se pueden tostar", a lo que el autor del vídeo respondió de manera sarcástica: ''No puedo soportar esto''.

Esa frase abrió una nueva ventana al entrañable personaje, quien al siguiente día publicó en su cuenta de TikTok un nuevo video probando los sanguchitos de miga, pero tostados.

''No sé cómo era mi vida antes de esto'', terminó declarando entre lágrimas.