Final feliz para el turista ruso que llegó a las Cataratas en un taxi desde Buenos Aires

El creador de contenido conocido como Chicoderusia completó su travesía por carretera desde Buenos Aires hasta Puerto Iguazú y confirmó su llegada a las Cataratas del Iguazú tras contratar un taxi por más de 2.000 dólares.

El ciudadano de origen ruso optó por realizar el trayecto terrestre de casi un día de viaje para evitar el uso del transporte aéreo.

Miedo a volar y una negociación viral en redes sociales

El insólito trayecto se volvió tendencia en la plataforma TikTok, donde miles de usuarios siguieron la negociación inicial entre el turista y el chofer porteño.

Ante la sorpresa del trabajador por la distancia hacia la provincia de Misiones, el viajero justificó su elección al manifestar: "Tengo miedo a volar, por eso".

Para convencer al conductor de iniciar la travesía de inmediato, el influenciador ofreció una suma inicial en moneda extranjera y posteriormente elevó la cifra para cubrir gastos de logística. El acuerdo económico derivó en un viaje ininterrumpido a través de distintas provincias argentinas.

Confirmación en Instagram y postal frente a los saltos

Tras recorrer más de 1.200 kilómetros por ruta, el visitante compartió en sus historias de la red social Instagram una fotografía en el Parque Nacional Iguazú, certificando el cumplimiento del objetivo que motivó la travesía.

La imagen frente a la maravilla natural dio cierre a la historia iniciada en la capital argentina. De este modo, la experiencia de Chicoderusia se consolidó como una de las anécdotas de viajes más compartidas en las plataformas digitales.