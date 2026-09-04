Fue a comprar al almacén de siempre y se encontró con un llamativo cartel de vacaciones: "Ah, bueno"

Una simple salida para al supermercado terminó convertida en una de las anécdotas más comentadas de las redes. Lo que empezó como una actividad más de la rutina se transformó, casi sin querer, en el disparador de una ola de risas entre miles de usuarios.

El usuario "bertieespinosa" se acercó a un comercio de su barrio pero, en lugar de encontrar las puertas abiertas, se chocó con un cartel con un mensaje particularmente absurdo que explicaba qué el local estaba "cerrado por vacaciones".

Lejos de quedarse solo con la sorpresa, decidió sacarle una foto al cartel y compartirla en sus redes, sin imaginar la repercusión que iba a tener. Bastaron pocas horas para que la publicación se llenara de comentarios.

El cartel que dejó a todos sin palabras

Espinosa no dudó en sacar una foto y compartirla acompañada de un comentario gracioso: "Las vacaciones del chino. JAJAJAJAJA". La imagen del aviso, pegado sobre la pared del local, detallaba las fechas exactas en las que el comercio no iba a atender: del 3 al 5 de agosto, según se podía leer en el papel.

Lo que disparó el posteo fue el contraste entre lo que promete la palabra "vacaciones" y lo que realmente anunciaba el cartel. Para la mayoría de los usuarios, tres días de cierre suena más a un fin de semana largo que a un verdadero descanso.

Cuál fue la reacción de las redes

Los comentarios se dividieron entre el humor y la empatía. Algunos usuarios optaron por la ironía, con frases como "A lo que hemos llegado" o "Qué vago, ¡nunca laburar!", mientras que otros se rieron directamente de la formalidad del cartel: "Y todavía ponen disculpen las molestias". También hubo quienes salieron a bancar al comerciante y destacaron su compromiso con el local: "Gente honrada y trabajadora".