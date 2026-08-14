Fue a la guardia con las manos azules, asustó a los médicos y el diagnóstico fue insólito

Un joven llegó a la guardia con las palmas teñidas de un intenso color azul y sin ninguna enfermedad de base que lo explicara. El caso, que en un primer momento desconcertó al personal médico, terminó volviéndose viral cuando el propio profesional que lo atendió decidió compartirlo en las redes.

Todo empezó con una publicación en Twitter, donde el médico -conocido en la plataforma por difundir casos llamativos de sus pacientes- subió las fotos de las manos del joven y contó que había acudido por una coloración azulada en las manos, sin ninguna patología previa que la justificara. En una de las imágenes comparó la mano del paciente con la suya, y el contraste potenció el asombro.

El posteo escaló rápido y superó el millón de reproducciones. Cientos de usuarios arriesgaron su propio diagnóstico: desde falta de hierro hasta problemas de circulación, pasando por manchas de tinta.

El tuit original con el que el médico mostró el caso y desató la ola de comentarios. (Foto: Twitter / @AleGinzo_MD)





La insólita explicación detrás de las manos azules

Antes de llegar al fondo del asunto, el profesional descartó las causas clínicas: controló signos vitales, auscultó el corazón y buscó antecedentes reumatológicos. Todo dio normal. Recién entonces apareció el verdadero origen del cuadro, mucho más doméstico de lo que todos imaginaban.

El paciente se había comprado un jean nuevo y usaba alcohol en spray de manera constante. Se desinfectó las manos, las apoyó sobre la tela recién estrenada y el tinte azul del pantalón pasó directo a la piel. El misterio médico, en realidad, era una simple mancha.

Con humor, el profesional cerró el caso con la "receta" que se transformó en la frase más comentada del hilo: "Limpiarse las manos antes de ir a la urgencia".