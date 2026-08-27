"Había que intentar": quiso chamuyarse a la amiga de su ex, ella lo rechazó y él dio una insólita explicación

Hay vínculos que terminan y cada uno sigue por su lado, pero a veces alguno intenta tener algún tipo de acercamiento. Eso fue lo que pasó con un chico que quiso "chamuyarse" a la amiga de su exnovia, pero le salió mal y su explicación hizo reír a todos.

La situación fue compartida en X (antes Twitter) por la propia chica, quien publicó capturas de la conversación que mantuvo con el joven. Todo empezó cuando él respondió a una foto que ella había subido a Instagram.

"La más linda", le escribió él, pero la joven le respondió que "Mora es la más linda", en referencia a su amiga. Él aseguró que no estaba de acuerdo y la respuesta de ella fue contundente: "Ubicate nenito. Salías con mi mejor amiga, no hay chances".

Después de decirle que se sentía ofendido, la joven le dejó en claro que con ellas "no se jode". Fue entonces cuando el chico lanzó una explicación que las chicas interpretaron como una excusa para justificar el acercamiento.

"Había que recuperar la chomba, mi estimada. Critiquen el medio, no el fin", escribió, hablando de una prenda que había quedado en poder de su exnovia.

Los mensajes que le envió el ex de su amiga y la respuesta de ella (X/@moraleja_mp3).

La historia no terminó ahí, ya que la ex del chico tuvo acceso a las capturas y decidió compartir su versión en X. En una publicación, aseguró que el intento de acercamiento no fue una estrategia para recuperar la prenda, sino que para lograr que ella lo desbloqueara.

"Se quiso encarar a mi mejor amiga y como ella no le dio bola metió la excusa de que era el método para recuperar una chomba QUE ME HABÍA REGALADO y para que yo lo desbloquee", señaló.

La publicación que se volvió viral en redes sociales (X/@moraleja_mp3).

La joven también contó que, después de ver la conversación, decidió escribirle directamente al chico y le envió las capturas que le había pasado su amiga. Él volvió a sostener la misma explicación: "Quiero mi chomba".

La respuesta de la ex fue breve y contundente. Después de leer nuevamente el argumento del joven, cerró la conversación con una frase que terminó dándole el remate perfecto a la historia: "Me da lástima".

Así terminó el insólito intercambio (X/@moraleja_mp3).

Estallaron las reacciones, con decenas de críticas

La publicación rápidamente generó repercusión en X, donde alcanzó unas 400.000 visualizaciones, más de 4.000 "Me gusta" y cientos de comentarios. Muchos usuarios se tomaron con humor la situación, mientras que otros cuestionaron la explicación del joven.

"Es increíble como los hombres se piensan que nosotras somos boludas y nos vamos a comer cualquier verso que tiren", escribió una usuaria al opinar sobre lo ocurrido.

Otra sostuvo que "es el típico que dice: 'Era una broma a ver que me decía'", mientras que una tercera cuestionó al protagonista de la historia: "Pero no conecta dos neuronas, respuesta de alguien de 15 años".

Estallaron las reacciones en X.

De todas formas, no todos se pusieron del lado de las jóvenes. Un usuario aseguró estar a favor del chico y destacó su particular estrategia: "Un chad, critiquen el medio y no el fin tiro el tipazo. Creo fervientemente que el quiere su chomba".

Entre las demás respuestas también aparecieron comentarios como "Por más amigas así", "Pero devolvele la chomba" y "Son de manual", que reflejaron las distintas posturas que despertó esta historia viral.