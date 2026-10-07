Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 7 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
HUMOR EN REDES

Imperdibles: los mejores memes del show de drones en la despedida de Messi

Tras el 3-0 ante Benín en el Monumental, el homenaje aéreo al capitán arrancó con el logo de una aseguradora en el cielo. Los silbidos de los hinchas y las reacciones más divertidas de los usuarios.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La noche del adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina tuvo emoción, goles y homenajes, pero también un momento que nadie esperaba. Minutos después del final del amistoso ante Benín, que terminó 3-0, jugadores e hinchas miraron al cielo del Monumental para presenciar un show de drones, una de las sorpresas preparadas para la despedida del capitán.

Sin embargo, el arranque no fue el que todos imaginaban. Mientras Messi y los hinchas observaban atentos, los drones empezaron a formar una figura circular que muchos interpretaron como una pelota, pero que en realidad era el logo de una empresa de seguros. La reacción fue inmediata: la aparición de la marca en pleno homenaje provocó silbidos en el estadio, donde había más de 85.000 espectadores.

Más allá del tropiezo inicial, el espectáculo luego repasó los mejores momentos de Messi con la camiseta albiceleste. Pero para ese entonces, la escena ya había saltado de la cancha a las redes sociales, donde los usuarios no perdonaron que la publicidad se colara en uno de los momentos más emotivos de la carrera del rosarino.

Como suele ocurrir, el ingenio de los hinchas no tardó en aparecer y las plataformas se llenaron de memes, ironías y reclamos por el insólito "homenaje". A continuación, una selección de las mejores reacciones que dejó el show de drones en la despedida de Messi:

Imperdibles: los mejores memes del show de drones en la despedida de Messi
Imperdibles: los mejores memes del show de drones en la despedida de Messi
Imperdibles: los mejores memes del show de drones en la despedida de Messi
Imperdibles: los mejores memes del show de drones en la despedida de Messi
Imperdibles: los mejores memes del show de drones en la despedida de Messi
Imperdibles: los mejores memes del show de drones en la despedida de Messi
Imperdibles: los mejores memes del show de drones en la despedida de Messi


Esta nota habla de:
1
La Luna en Leo y Júpiter traen suerte: ¿Cuáles son los 7 signos beneficiados?
HORÓSCOPO

La Luna en Leo y Júpiter traen suerte: ¿Cuáles son los 7 signos beneficiados?

2
Aprender un oficio y cobrar hasta $420.000: cómo anotarse en la ayuda clave de ANSES
FORMACIÓN

Aprender un oficio y cobrar hasta $420.000: cómo anotarse en la ayuda clave de ANSES

3
Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio
MIRÁ

Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio

4
Martes de Cronicazo con los candidatos de la Gitana: ¿Cuáles son los números para la quiniela?
APUESTAS

Martes de Cronicazo con los candidatos de la Gitana: ¿Cuáles son los números para la quiniela?

5
Le desaparecían cosas de su casa, instaló una cámara para atrapar al ladrón y se llevó una sorpresa insólita
ATERRADOR

Le desaparecían cosas de su casa, instaló una cámara para atrapar al ladrón y se llevó una sorpresa insólita