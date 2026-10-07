Imperdibles: los mejores memes del show de drones en la despedida de Messi

La noche del adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina tuvo emoción, goles y homenajes, pero también un momento que nadie esperaba. Minutos después del final del amistoso ante Benín, que terminó 3-0, jugadores e hinchas miraron al cielo del Monumental para presenciar un show de drones, una de las sorpresas preparadas para la despedida del capitán.

Sin embargo, el arranque no fue el que todos imaginaban. Mientras Messi y los hinchas observaban atentos, los drones empezaron a formar una figura circular que muchos interpretaron como una pelota, pero que en realidad era el logo de una empresa de seguros. La reacción fue inmediata: la aparición de la marca en pleno homenaje provocó silbidos en el estadio, donde había más de 85.000 espectadores.

Más allá del tropiezo inicial, el espectáculo luego repasó los mejores momentos de Messi con la camiseta albiceleste. Pero para ese entonces, la escena ya había saltado de la cancha a las redes sociales, donde los usuarios no perdonaron que la publicidad se colara en uno de los momentos más emotivos de la carrera del rosarino.

Como suele ocurrir, el ingenio de los hinchas no tardó en aparecer y las plataformas se llenaron de memes, ironías y reclamos por el insólito "homenaje". A continuación, una selección de las mejores reacciones que dejó el show de drones en la despedida de Messi:

La despedida organizada por el Chiqui Tapia: https://t.co/dyT4Qs5fPG — Isaac (@IsaacVtuber12) October 7, 2026

La vecina de nuñez que no prendió la tele: https://t.co/A9rAR3X0U4 — La Troglioneta (@troglioneta) October 7, 2026



