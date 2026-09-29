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Martes, 29 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ATERRADOR

Inquietante: un hombre registró con su celular un OVNI que permaneció en el cielo durante 20 minutos

Un testigo captó dos esferas brillantes que se juntaban y se volvían una sola durante 20 minutos.

Dayra, Arellano
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Un hombre grabó con su celular dos esferas brillantes en el cielo de Los Palos Grandes, estado Miranda, el miércoles 23 de septiembre de 2026, a las 5:00 p.m.

El registro llegó a la cuenta de Instagram "Ovnis en Venezuela", administrada por el periodista Héctor Escalante, quien lo compartió con sus seguidores.

El avistamiento: ¿Qué vio este hombre en el cielo?

Ortiz se encontraba en su negocio cuando sus sobrinos, que estaban en el patio, notaron algo estático que brillaba de vez en cuando.

Sus sobrinos le avisaron de inmediato. Entonces abrió la aplicación FlightRadar24 para descartar que fuera un avión o un dron.

Sin embargo, la aplicación no mostraba nada en ese punto del cielo, según relató el testigo a Escalante.

Las dos esferas, a gran altura, registradas por Eduardo Ortiz con su celular el 23 de septiembre de 2026.&nbsp;(Captura de video: Eduardo Ortiz)
Las dos esferas, a gran altura, registradas por Eduardo Ortiz con su celular el 23 de septiembre de 2026. (Captura de video: Eduardo Ortiz)

Así describió el fenómeno:

  • Eran dos esferas que reflejaban la luz del sol.
  • De pronto, se juntaban y se convertían en una sola.
  • El fenómeno duró unos 20 minutos sobre la zona.
  • Luego se movió hacia el oeste y lo perdieron de vista.

El video del fenómeno: objetos a gran altura

En la grabación se aprecia que ambos objetos se encontraban a gran altura sobre Los Palos Grandes, en el municipio Chacao.

Escalante adjuntó el relato del observador para que sus seguidores saquen sus propias conclusiones sobre el avistamiento.

El propio Ortiz, un ciudadano asombrado por lo que vio, envió el material al periodista.

Objetos voladores sin identificar: lo que se sabe

Por ahora, la cuenta invita a los seguidores a sacar sus propias conclusiones sobre el origen de los objetos voladores.

  • Dónde: Los Palos Grandes, municipio Chacao, estado Miranda.
  • Cuándo: miércoles 23 de septiembre de 2026, a las 5:00 p.m.
  • Quién: Eduardo Ortiz, con su celular.
  • Duración: unos 20 minutos.

El caso queda abierto: habrá que ver si otros vecinos de la zona comparten registros del mismo fenómeno o si aparece una explicación.

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