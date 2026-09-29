Insólito: furor por el concurso de perros gordos en India, ¿quién será el campeón?

El concurso de perros gordos de Nueva Delhi conquistó las redes. Miles de usuarios votan en urnas virtuales para coronar al can callejero más robusto de la India.

Los usuarios lanzaron campañas electorales con humor, carteles y memes. Todo ocurre en medio de un debate por la presencia de estos animales en las calles.

Cómo funciona el torneo de perros callejeros

La cuenta de Instagram Fat Dogs of Delhi impulsó el certamen, que arrancó el jueves 24 de septiembre con 64 canes.

Los perros avanzan en rondas eliminatorias a través de encuestas de 24 horas. El fenómeno creció a un ritmo enorme:

64 perros en competencia.

perros en competencia. Encuestas de 24 horas en cada ronda.

en cada ronda. Casi 100.000 seguidores, cuando antes tenía unos pocos cientos.

Hasta el gigante indio de comercio rápido Blinkit se sumó. Prometió premios si su candidato resulta ganador.

Los perros gordos de Nueva Delhi compiten por la corona en un torneo que ya suma casi 100.000 seguidores en Instagram.

Googoo, el perro gordo favorito para la final

El favorito para la gran final del 30 de septiembre es Googoo, un can de 46 kilogramos.

Vive en el centro de cuidado animal Fundación Jeevashram y, paradójicamente, atraviesa un tratamiento para bajar de peso, según medios locales.

Este es Googoo, el gran candidato.

Fat Dogs of Delhi anunció que la votación de la final en Instagram comenzará a las 14:00 hora local (8:30 GMT).

Por primera vez habrá urnas físicas en distintos puntos de la capital india.

Ayuda y polémica por los perros de Delhi

La cuenta publicó una lista de organizaciones de bienestar animal y pidió donaciones. La población de perros callejeros ronda el millón de ejemplares.

Una de esas organizaciones, Indies' Dayout Hyderabad, aseguró que el certamen mejoró la mirada de los capitalinos sobre estos animales.

"Lo convirtieron en una plataforma para impulsar páginas que trabajan en el rescate, esterilización y vacunación de perros callejeros", expresó.