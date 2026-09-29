Insólito: le compró la casa a un futbolista y encontró un cuarto escondido en un "pasadizo secreto"

Comprar una casa nueva suele venir acompañado de una necesaria recorrida para conocer cada ambiente y descubrir detalles.

Muchos de ellos son desconocidos, como fue que le ocurrió a una joven que, poco después de convertirse en propietaria, encontró una puerta escondida.

Se hallaba en la zona de la pileta y ocultaba un secreto fascinante. La curiosidad hizo que decidiera abrirla y seguir el acceso que había detrás.

Y así fue que descubrió un pasadizo secreto oculto dentro de la propiedad, un hallazgo completamente inesperado que se hizo viral.

¿Qué había detrás de esa puerta desconocida?

Una mujer de Estados Unidos compró una casa que había pertenecido anteriormente a un futbolista y, mientras conocía cada rincón de la propiedad, encontró una puerta cerca de una gran pileta.

En principio, pensó que se trataba de una entrada de servicio, pero cuando miró con más atención notó que había otro acceso escondido detrás.

La curiosidad la llevó a entrar y ahí apareció la verdadera sorpresa, que hizo cambiar su perspectiva de todo.

Del otro lado había un sauna antiguo, acompañado por una ducha y un lavamanos, un espacio que evidentemente no había visto durante la primera recorrida de la vivienda.

La mujer grabó el momento y decidió compartirlo en su cuenta pública de TikTok.

Entre las reacciones, una usuaria intentó explicar por qué ese sector podía haber permanecido oculto.

"Si no figuraba en los puntos de venta, lo más probable es que nunca obtuvieran los permisos para construirlo; tuvieron que ocultarlo para venderlo", señaló.

Pero además de intentar encontrar una explicación, muchos se preguntaron cómo la nueva dueña no había descubierto antes esa parte de la casa.

¿Cómo es que es secreto, ya que no te preguntaste dónde estaba el equipo de la piscina, como el filtro?", comentó una persona.

Otros usuarios también reaccionaron con sorpresa y algunos eligieron tomarse la situación con humor.

"Es como descubrir que tu coche tiene motor después de conducirlo durante ocho años", escribió uno de ellos.

Finalmente, otro preguntó: "¿Compraste esta casa sin entrar en todas las habitaciones?".