Le desaparecían cosas de su casa, instaló una cámara para atrapar al ladrón y se llevó una sorpresa insólita

Cansada de que le desaparecieran cosas del patio de su casa, una mujer decidió instalar cámaras de seguridad.

Al revisar las grabaciones, se llevó una sorpresa al descubrir quién era el ladrón.

El insólito episodio ocurrió en Santa Fe, donde una vecina sufrió la desaparición de seis trapos de piso y una remera. La historia no tardó en viralizarse en las redes sociales.

"Primero que nada me empezaron a faltar los trapos de la puerta del frente de mi casa que da hacia la calle. No puse más trapo, pero después me empezaron a faltar los trapos de la puerta que da al patio. Ahí ya dije, ¿qué está pasando acá?", relató Erica, la víctima de esta delincuencia, a medios locales.

La situación llegó a generarle preocupación porque no sabía quién podía estar entrando a su domicilio. La respuesta apareció una madrugada, cuando las cámaras captaron al responsable de las misteriosas desapariciones: no era una persona, sino un gato del barrio.

"Un día me levanté el sábado a la mañana, manoteé el celular, miro la cámara y no estaba el trapo. Empecé a buscar y el gato aparece en el video ahí llevándose el trapo", indicó la mujer.

Video: así descubrieron al ladrón de los trapos





El curioso botín del gato

El gato no se conformó con llevarse los trapos de piso. Entre sus "hallazgos" también apareció una remera que llevaba varios días desaparecida.

"Se llevó la remera que mi marido hace como cinco días que está buscando", contó Erica, entre risas.

Al parecer, la casa de la mujer no fue la única afectada. El animal también habría recorrido otras viviendas de la zona y hasta una obra en construcción.

Así el "michi" fue atrapado robando trapos de piso (Captura video).

"A la vecina le roba la ropa del tender y al lado hay una construcción y también se llevó todos los guantes de trabajo. Se está haciendo una choza, no sabemos qué está haciendo con tanto trapo", ironizó Erica.

Después de descubrir al responsable, la mujer decidió tomar una precaución sencilla para evitar nuevas "visitas": "Ahora los dejo adentro a los trapos, no los pongo más afuera".

Las reacciones al sorprendente ladrón

El video que registró al gato llevándose uno de los trapos de piso rápidamente empezó a circular en X y TikTok. La escena despertó sorpresa y también mucho humor entre los usuarios.

"Voy a tener que entrenar a los míos. Que me traigan guita"; "No se logra ver bien. Lo declaro inocente"; "Debe tener gatitos recién nacidos", fueron algunas de las primeras respuestas que aparecieron en las plataformas.

Otros usuarios aprovecharon la publicación para contar que sus propias mascotas también tienen la costumbre de llevarse objetos de otras casas.

"Mi gata le roba peluchitos a los nenes de los vecinos", comentó una internauta, mientras que otra contó que la suya suele elegir como botín "esponjas".

Las anécdotas siguieron con casos todavía más particulares. "El mío se robó un plumero una vez"; "Esos ladrones te roban hasta el corazón"; "El mío traía la ropa del bebé de la vecina; las medias y vendas de fútbol del vecino"; "En algún lugar el michi tiene una montaña de trapos de piso", escribieron otros usuarios.

El robo y cómo descubrieron al responsable



