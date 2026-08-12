Le hizo creer a su abuela que la buscaban por "chorra" y la mujer tuvo una desgarradora reacción

Un chico le hizo una broma pesada e inesperada a su abuela, haciéndole creer que los dueños de un kiosco la buscaban por "chorra", pero no imaginó que la mujer tendría una reacción que conmovería a miles de personas en las redes sociales.

El responsable de esta insólita escena se presenta en TikTok bajo el usuario "exequieel_burgoos" y compartió el intercambio que mantuvo con su "nona" después de mostrarle una imagen en que se veía a la mujer captada por una cámara de seguridad.

"Abuela, vine a comprar acá, a un kiosco, y te han puesto eso, como que sos una chorra. Parece que te has robado algo", se escucha decir al joven en un audio que le envió a María por WhatsApp.

La respuesta de la abuela llegó a los pocos segundos. Sin poder creer lo que estaba pasando, contestó: "Mentira, Exequiel, yo en mi vida le he robado nada a nadie. Decime dónde es, que voy a hablar con la mujer".

El chico le respondió con otro audio y le explicó que no le iba a decir el lugar para que ella no hiciera "quilombo". Sin embargo, la reacción de la mujer fue todavía más fuerte y, entre lágrimas, le envió un mensaje de voz en el que expresó: "Viene la policía y yo no le he robado nada a nadie".

La broma se volvió viral en redes sociales (TikTok/@exequieel_burgoos).

Exequiel decidió continuar con la broma y le respondió a su abuela: "Abuela, ya está. Si ya se lo robaste que se cag... a la bosta. Para qué te escrachan también, para qué ponen fotos tuyas".

La mujer, cada vez más angustiada, insistió en que todo era un engaño. "Ezequiel, son mentiras. Te lo juro por vos mismo. Con el amor que te tengo, yo nunca le he robado nada a nadie (...) Creeme, yo no te voy a hacer una cosa así nunca. Hacerles pasar vergüenza a ustedes nunca, nunca", expresó.

Video: así fue la broma pesada a la abuela que hizo llorar a todos





La broma conmovió a todos en TikTok

Para continuar con su chiste, el chico le envió a su abuela una segunda imagen. Esta vez, se trataba de una captura de pantalla de redes sociales en la que volvía a aparecer la mujer junto a las palabras "chorra" y "prohibida la entrada". En el epígrafe de la publicación se aclaraba que "obvio es broma".

A pesar de esa aclaración, la mujer siguió preocupada por lo ocurrido. Incluso contó que tenía una amiga policía y que pensaba consultarle para averiguar qué estaba pasando. La escena rápidamente llegó a TikTok y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

"Te amamos abuela", escribió Exequiel en el epígrafe del video, que superó los 355 mil "Me gusta". Entre los comentarios, una internauta expresó: "Mi amor, no se merecía esa broma".

La reacción de los usuarios a la broma (TikTok/@exequieel_burgoos).

Otros usuarios reaccionaron con mensajes como: "Sos un HDP jajajjaja"; "Dolió cuando dice 'ya no está el Bruno para cuando me defienda"; "Pedile perdón"; "Está mal, pero no tan mal"; "Pobre, hasta yo lloré"; y "Te vas al infierno, y yo detrás".

Exequiel reconoció que la broma se le fue de las manos y adelantó que publicará una segunda parte. Todo indica que ahí va a mostrar el momento en que su abuela descubre que, en realidad, se trataba de una broma.