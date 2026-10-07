Le hizo creer a su tía que un cuervo se llevó al perro y la broma se le fue de las manos

Una joven le hizo creer a su tía que un "gallinazo" se había llevado a su perro y la broma hizo reír a miles en las redes sociales.

La secuencia fue compartida en TikTok por la cuenta "aravanegass_", que publicó capturas de la conversación en la que le relata a su familiar lo que supuestamente estaba ocurriendo.

"Hola tía, cómo estás. Mirá el bicho que está en el patio", es el primer mensaje que le envía, acompañado por una imagen del ave, que había sido generada con Inteligencia Artificial (IA).

Carina, su tía, le responde: "Hola mi amor, me parece que es un cuervo", y luego le advierte que buscó información en internet y descubrió que se trata de un animal "carroñero".

Desde ahí, la situación empieza a descontrolarse, ya que la joven le asegura que el ave entró a la casa y empezó a perseguir al perro.

Así la chica engañó a su tía con imágenes generadas con Inteligencia Artificial (TikTok/@aravanegass_).

"Llamá al perro, lo va a lastimar. El pájaro está con hambre. Salí con el escobillón, tirale algo", le dice la tía, desesperada.

La chica mostró cómo el "cuervo" se llevó al perro y su tía entró en desesperación





Entre las imágenes que la joven le envió a su tía, aparecen algunas en las que el ave supuestamente persigue al perro y otra en la que parece llevárselo volando.

"Barby, por favor, hija, seguilo. Gritá, que alguien te ayude", dice la mujer en uno de los audios, mientras insiste en que pida ayuda porque el animal podría sacarle los ojos a la mascota.

Así el "cuervo" se llevó volando al perro (TikTok/@aravanegass_).

La preocupación de Carina creció tanto que, en uno de los mensajes, le cuenta a su sobrina que incluso llamó a su mamá para pedirle ayuda.

Al ver hasta dónde había llegado la situación, la joven le confesó que todo era una "joda" y le mandó un video del perro sano y salvo.

Video: así fue la broma pesada que la chica le hizo a su tía





La dolorosa reacción de la tía a la broma: "Sabés lo que sufro..."





"¿Cómo era joda? ¿Sos tonta? Yo llamé a tu mamá", escribió la mujer al enterarse del chiste, y agregó: "Me hiciste descomponer. Sos mala, sabés lo que sufro por los perros".

La chica, por su parte, reconoció que no imaginó que su tía iba a creerle y le pidió disculpas por el mal momento que le hizo pasar.

"Nunca más me hagas esto. No me enojo, pero me desesperé", cerró.

Los divertidos comentarios que dejó la broma en redes

La publicación superó las 400 mil visualizaciones en TikTok y reunió más de 50 mil "Me gusta", además de cientos de comentarios de usuarios que reaccionaron a la situación.

"No sé quién fue más boluda, si la tía o yo, que me lo creí", escribió una internauta, mientras que otra comentó: "Me reí muchísimo y sufrí muchísimo a la vez por tu tía".

Entre las respuestas que más llamaron la atención también aparecieron: "Salvá a tu perro, corte misión secundaria"; "Seguilo jajaja, quería que vueles"; y "Cada vez que me ponga de mal humor me voy a acordar de esto".