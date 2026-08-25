Le llegó una multa por exceso de velocidad, pero no tiene auto y sorprendió con su respuesta: "Se pasó de honesto"

Las redes sociales suelen convertirse en el escenario de historias insólitas que rápidamente llaman la atención de miles de usuarios. Algunas sorprenden por tratarse de situaciones inesperadas y muchas terminan transformándose en anécdotas virales.

Este fue el caso de un usuario de X que contó una situación protagonizada por un amigo al que le llegó una notificación por una multa de tránsito.

El detalle que hizo que la historia se volviera llamativa fue que el joven, supuestamente infraccionado por exceso de velocidad, no tiene auto.

Le llegó la notificación de una multa por exceso de velocidad, pero no tiene auto





El usuario de X "WinterBoonie" relató la conversación que mantuvo con su amigo después de que este recibiera una notificación por una infracción de tránsito.

Según contó, el mensaje indicaba que había recibido una multa por exceso de velocidad, algo que inmediatamente le generó dudas porque sabía que su amigo no tenía ningún automóvil.

El joven recibió una multa por exceso de velocidad, pero pese a no tener auto, creyó que la multa era por transitar a gran velocidad en su monopatín.

"A un amigo le llegó un mensaje de que le habían puesto una multa por exceso de velocidad. Cuando me dice que va a pagar, le digo: ‘Pero, ¿sos tarado? Si vos no tenés auto'", escribió el usuario en el posteo.

Sin embargo, la respuesta que recibió fue todavía más inesperada. Lejos de cuestionar la multa o intentar explicar que podía tratarse de un error, el joven respondió con total naturalidad: "A veces ando re rápido en el monopatín".

Las respuestas de los usuarios





Como era de esperarse, el posteo tuvo una gran repercusión en X y acumuló respuestas de otros usuarios que compartieron experiencias similares con infracciones aparentemente equivocadas. Algunos incluso contaron situaciones en las que recibieron multas pese a no conducir o no contar con vehículos propios.

Entre las respuestas más destacadas aparecieron: "A mí me llegó también, como 2 veces. Ni libreta tengo, como mucho habrán multado al bondi que me tomo para ir a la facultad"; "A mi papá le llegó una infracción por pasar un semáforo en rojo en Mar del Plata... Somos de Mendoza"; "Yo si tengo multas pendientes por exceso de velocidad, con gusto se las cedo para que pague"; "Se pasó de honesto"; "A mi amiga le llegó y no solo no tiene auto, NO TIENE CARNET".