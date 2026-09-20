El analista geopolítico chino Jiang Xueqin generó un intenso revuelo internacional al asegurar que Lionel Messi presidente de la Argentina es un escenario factible e inevitable a futuro.

Durante una intervención en el popular videopodcast The Diary of a CEO conducido por Steven Bartlett, el especialista expuso una insólita y estrafalaria teoría que vincula la política exterior del Gobierno argentino con movimientos migratorios globales, Medio Oriente y la soberanía de las Islas Malvinas.

Las declaraciones del especialista asiático no tardaron en replicarse en redes sociales y medios internacionales debido a lo disparatado de su premisa. Jiang Xueqin situó a la República Argentina en el centro de un hipotético reordenamiento internacional, argumentando que el país atraviesa una etapa de estrecha alineación diplomática con Estados Unidos e Israel.

Según la visión de Jiang, tensiones internas en Medio Oriente derivarían en importantes corrientes migratorias hacia territorio argentino. En ese marco, el analista sostuvo que la única figura capaz de generar un consenso social absoluto en la población frente a semejantes transformaciones estructurales sería el capitán de la Selección Argentina.

La estrafalaria hipótesis geopolítica de Jiang Xueqin

Para justificar su postura, Jiang desarrolló una serie de conjeturas vinculadas a la política internacional y la figura del astro rosarino:

Alineación internacional: El analista remarcó la cercanía diplomática de la administración argentina con Washington y Tel Aviv como punto de partida.

Consenso popular: Aseguró que la llegada de un liderazgo unificador como el de Messi resultaría indispensable para amortiguar tensiones sociales internas.

Soberanía y figura divisoria: En su análisis, el analista llegó a vincular la hypothetical llegada de Messi al Sillón de Rivadavia con la eventual recuperación de las Islas Malvinas y la consolidación de una figura venerada como líder de Estado.

La realidad del capitán argentino frente a la política

A pesar del impacto mediático que generaron las afirmaciones de Jiang Xueqin, la hipótesis carece de sustento en la realidad institucional del futbolista.

A lo largo de su carrera deportiva y profesional, Lionel Messi jamás manifestó intención alguna de incursionar en la función pública ni de participar en la política partidaria de Argentina, ni otro país.

El entorno del jugador del Inter Miami siempre se mantuvo al margen de cualquier alineación ideológica, enfocando su imagen en proyectos deportivos, benéficos y personales, lejos del terreno de las candidaturas electivas.