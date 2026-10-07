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Miércoles, 7 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
INESPERADO

¡VIDEO! Panicó en el subte: se paseó con una "pantera", causó terror y fue demorado

El diseño hiperrealista de una valija movilizó a la policía de Jinan y generó alarma entre los pasajeros antes de abordar.

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La policía del metro de Jinan, en China, demoró a un pasajero que circulaba por las instalaciones con una maleta que simula la figura de una pantera negra. El presunto felino salvaje sembró el pánico en segundos. 

El insólito episodio provocó momentos de incertidumbre y tensión entre las personas que se encontraban en el lugar antes de abordar el tren.

Las imágenes de esta extraña maleta se viralizaron luego de que los pasajeros del metro de Jinan, en China, confundieran su diseño de pantera negra con un depredador real. La reacción del público obligó a la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad para verificar la situación.

Intervención policial y advertencia a los viajeros

La policía del metro demoraron al pasajero antes de que pudiese abordar su tren. Los agentes inspeccionaron el objeto para descartar cualquier tipo de riesgo dentro de la red de transporte público y normalizar el servicio.

Aunque las autoridades confirmaron que la maleta cumplía con las normas de transporte, advirtieron a los viajeros que evitaran llevar diseños realistas que pudieran causar pánico entre el público. La recomendación busca prevenir futuras falsas alarmas en espacios de gran concurrencia.

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