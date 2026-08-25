Mandó su computadora al técnico y recibió un mensaje inesperado sobre su fondo de pantalla: "Alucinante"

Una situación completamente cotidiana puede terminar en una conversación inesperada: eso fue lo que ocurrió cuando una persona llevó su computadora a un técnico para solucionar un problema y recibió un mensaje que nada tenía que ver con la reparación.

El especialista había visto el fondo de pantalla de la PC mientras trabajaba y decidió comentarle lo que pensaba. La respuesta sorprendió al dueño del equipo y terminó convirtiendo una simple visita al servicio técnico en una anécdota que llamó la atención en redes sociales y se volvió viral.

La joven contó que tuvo que llevar su computadora al técnico y que, al verla, recibió un comentario inesperado sobre el fondo de pantalla que tenía elegido. En la captura de la conversación se puede ver el mensaje que le envió el especialista junto con una foto de la pantalla: "¡¡¡Alucinante!!!", escribió.

La respuesta de la chica no tardó en llegar y fue en tono de humor. "JAJAJAJAJA", contestó, mientras que unos segundos después recibió otro mensaje del técnico, todavía más entusiasmado: "El mejor fondo que vi en mi vida". La reacción llamó la atención porque, lejos de hacer algún comentario sobre la computadora, el técnico quedó completamente sorprendido por la elección del fondo.

En la imagen que le mandó se puede observar con mayor detalle el particular fondo. En el centro aparece un auto de color violáceo o azulado, visto de frente y ubicado sobre una especie de superficie circular que simula una ostra marina, mientras alrededor se despliega una escena cargada de colores y elementos fantásticos, entre océanos, pastizales, flores y destellos.

El comentario que le hizo el técnico sobre su fondo de pantalla

A uno de los lados del vehículo aparece una figura femenina con un vestido claro abrazada a un joven, mientras que del otro lado se ve otra mujer con un vestido blanco estampado y el cabello rojizo, sosteniendo un manto rosado y rodeada por una composición de tonos amarillos, naranjas y verdes.

La ilustración combina el auto, los personajes y un paisaje de aspecto onírico, con una estética muy particular, que invita a volar y a hacer saltar la imaginación.

La propia joven había resumido su elección en el mensaje que acompañaba la publicación: "El twingo y la compu, mis dos amores". La misma recibió muchos me gustas y comentarios, entre los que le pedían la imagen para poder utilizarla y los que destacaban con memes la respuesta del profesional.