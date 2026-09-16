"Me voy de clase y aparece Messi": organizaron un evento en su facultad, se lo perdió y tuvo una reacción desopilante

Un estudiante se volvió protagonista de una situación insólita después de enterarse de un evento especial en su facultad. Justo ese día salió antes de clases, se lo perdió y no pudo esconder su reacción.

La situación se conoció a través de una joven que publicó el caso en X (antes Twitter), bajo el usuario "jusequeiraa". Ahí compartió una conversación de WhatsApp que tuvo con sus compañeros de la carrera.

"Holaa. Les vengo a avisar que en las escalinatas hay tobogán. Si te tirás, te regalan un blíster y un café", escribió una de las jóvenes en el chat. Y resumió: "Me dieron diversión y cosas gratis. 10/10".

El mensaje generó una particular respuesta de uno de los estudiantes, que rápidamente expresó su frustración por haberse retirado antes. "Me voy de las clases y aparece Messi en la facu", manifestó el joven.

La conversación que se volvió viral en redes sociales (X/@jusequeiraa)

Las respuestas más graciosas al tuit viral

El postep no tardó en generar respuestas. "Naahh, siempre me pasa esto cuando no voy", lanzó uno de ellos, mientras que la autora de la publicación sumó: "Es como cuando faltás al colegio y te dicen que vino Messi".

Otra usuaria recordó una experiencia similar y contó: "Y yendo al centro el día que la Seleccion iba a venir con el micro y terminó bajandose en Lugano (donde vivo). El verdadero ayer vino Messi".

También aparecieron comentarios como "los del turno noche jamás vamos a vivir estas experiencias"; "Pasé por ahí volviendo del trabajo y sentí la verdadera envidia"; y "Me sentí como una nena de 5 años tirándome de ahí Jajjajaja y el café RIQUÍSIMO".

Incluso, un usuario aseguró que la situación fue suficiente para pensar en "cambiar de carrera". La publicación no tardó en hacerse viral y ya superó las 700 mil visualizaciones y los 29 mil "Me gusta".



Respecto del "blíster" que entregaban, luego se conoció que se trataba de una tableta de un popular medicamento analgésico, antiinflamatorio y antifebril, de venta libre en farmacias y comercios.