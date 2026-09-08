Mexicana llegó a Argentina y quedó impactada por un objeto "desconocido" del baño: "No tengo idea para qué sirve"

Viajar a otro país implica mucho más que conocer sus principales atractivos turísticos o acostumbrarse a un idioma diferente. También supone descubrir usos, costumbres y objetos cotidianos que pueden resultar completamente desconocidos para quienes vienen de otras culturas.

Eso fue justamente lo que le ocurrió a una mujer mexicana durante su primera visita a Argentina. Mientras recorría la habitación del hotel donde se hospedaba, decidió grabar un "roomtour" para mostrarles a sus seguidores cada uno de los espacios. Sin embargo, cuando llegó al baño se encontró con un bidet, un elemento que no formaba parte de su vida cotidiana y que la sorprendió completamente.

Viajó a Argentina, descubrió lo que es un bidet y su reacción fue épica

La protagonista de la historia es Anacaren Gutiérrez, una influencer mexicana que se dedica a crear contenidos vinculados con situaciones de la vida cotidiana, generalmente desde un enfoque humorístico.

Durante su primer viaje a Argentina, la joven decidió mostrar el interior del hotel en el que se alojaba. En medio de ese recorrido por el baño apareció el bidet y, lejos de reconocerlo inmediatamente, Gutiérrez admitió que no tenía idea de qué se trataba.

La curiosidad pudo más y decidió investigar por su cuenta. Para intentar descubrir su funcionamiento, abrió la llave de agua del bidet. En cuestión de segundos, el agua salió disparada directamente hacia su cara, provocando que cerrara la canilla de inmediato. El inesperado episodio convirtió lo que iba a ser un simple recorrido por la habitación en uno de los momentos más graciosos del video.

Todavía con la cara mojada, la influencer intentó entender qué había ocurrido y para qué servía aquel objeto que acababa de encontrar. "No se dónde va eso, no tengo idea para que sirve...tutorial", comentó frente a la cámara.

Los comentarios que dejó el video viral

Las respuestas de los usuarios no tardaron en aparecer y, como suele ocurrir con este tipo de contenidos, muchos aprovecharon la confusión de la influencer para hacer bromas.

"No entiendo que no se use bidet en otros países"; "Eso es para enjuagarse la boca cuando te lavas los dientes"; "Es un bebedero de agua. Con confianza, que es filtrada", fueron algunos de los comentarios.