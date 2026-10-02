Mostró la insólita forma en que su compañero de la facultad toma apuntes y sorprendió a todos: "Pedazo de genio"

Un joven compartió la insólita forma en que su compañero de la facultad toma apuntes y la situación hizo reír a todos en las redes.

El estudiante publicó la escena en X (antes Twitter), donde una imagen del momento rápidamente comenzó a circular entre los usuarios.

En la foto se puede ver parte del equipo de trabajo del chico, su computadora y los elementos de su compañero, mientras al fondo aparecen las diapositivas de la clase.

En lugar de abrir un documento de texto o una aplicación para tomar notas, su compañero decidió abrir un popular juego y hacerlo desde ahí.

"Un pedazo de genio al lado mío está tomando apuntes en Minecraft", escribió el usuario "ezcenzi" junto a la imagen, que ya supera los 112 mil "Me gusta".

La insólita forma en que su compañero de facultad toma apuntes (X/@ezcenzi).

"Profe, se me cayeron los apuntes a la lava": las divertidas reacciones de los usuarios

La publicación no tardó en viralizarse y ya superó las 1,4 millones de visualizaciones en X.

Como era de esperarse, los comentarios se llenaron rápidamente de reacciones, bromas y hasta consejos para el estudiante.

"Una manera genial de mantener el foco"; "Re rebuscado"; "Esta idea es genial, es tomar notas de manera inmersiva"; "¿Ya le dijiste que es un genio?", fueron algunas de las primeras respuestas.

Ante los distintos comentarios, el dueño del posteo también se sumó a las bromas y contó que "cuando se aburre de la clase se pone a conseguir madera el loco".

La reacción de los usuarios a la desopilante escena (Captura X).

Otro usuario aprovechó la situación para imaginar una posible conversación entre compañeros:

"- Me pasás los apuntes de ayer?

Sí, están detrás de la mesa de encantamientos".

Qué es Minecraft

Minecraft es un videojuego de mundo abierto creado por Mojang y lanzado originalmente en 2011, que permite explorar, recolectar materiales y construir todo tipo de estructuras a partir de bloques.

A diferencia de otros títulos, no propone una historia única ni obliga a seguir un camino determinado, por lo que cada jugador puede decidir qué hacer y cómo avanzar.

El juego cuenta con un modo Supervivencia, en el que hay que conseguir recursos, fabricar herramientas y protegerse de criaturas, y otro Creativo, que ofrece materiales ilimitados y permite construir sin esas restricciones.

Minecraft es un videojuego de mundo abierto que permite explorar, crear y construir libremente en un universo hecho de bloques (Archivo).

Por qué el juego despierta tanto furor en los jóvenes

Una de las claves de su popularidad es la libertad que ofrece para crear prácticamente cualquier cosa, desde una pequeña casa hasta ciudades enteras, como si fuera una especie de "Lego virtual".