Mostró la tierna costumbre de su perro antes de comer y el video sorprendió a todos: "Daría mi vida por él"

Un usuario de las redes sociales mostró la particular manera de comportarse de su mascota a la hora de comer y el video no tardó en llamar la atención. La escena despertó todo tipo de reacciones por el vínculo que el perro mantiene con su dueño.

La escena fue compartida en TikTok por el usuario "chano__moreno" y ya acumula 1,7 millones de visualizaciones. En pocos segundos, el joven mostró la particular "tradición" que tiene "Rafa", su golden retriever, cada vez que llega la hora de comer.

"Tengo un perro, un golden retriever, que cuando vos le das de comer, si no el das un beso, el chabón no come", dice el joven frente a la cámara de su celular durante los primeros segundos del video. Acto seguido, muestra a sus seguidores cómo es el curioso ritual de su mascota.

Chano también mostró qué le prepara para comer. Además del alimento balanceado, le agrega un poco de carne porque, según contó, Rafa tiene otra particularidad a la hora de alimentarse. "Si no le ponen comida de humano, no come", explicó.

Pocos segundos después, el joven mostró que el alimento ya estaba servido en el plato, pero el perro no se acercaba a comer. En cambio, se quedaba parado y miraba fijamente a su dueño, como esperando algo antes de acercarse a la comida.

La reacción de "Rafa" hizo estallar las reacciones en redes (TikTok/@chano_moreno).

La situación quedó todavía más clara cuando Chano comenzó a moverse de un lugar a otro y Rafa lo siguió, sin prestarle demasiada atención al plato que tenía delante.

"Quiere que le de un beso para comer", explicó el joven. Finalmente, cuando le dio el beso que esperaba, el golden retriever corrió inmediatamente hacia su plato para empezar a comer. "Está bien educado el cabrón, se comió todo", señaló el chico al final del video.

Video: así el joven mostró la particular costumbre de su perro





La escena del chico con su mascota causó ternura en redes





La reacción de los usuarios de TikTok no tardó en llegar. Además de las millones de visualizaciones, la publicación cosechó 277 mil "Me gusta" y cientos de comentarios, en los que muchos compartieron experiencias similares con sus propias mascotas.

"El mío si no le doy rápido me arranca la mano", manifestó un internauta, mientras que otro contó que, "sin querer", le agregó "un comando" a su perro de tanto darle besos antes de la comida.

El video causó ternura en los usuarios de las redes sociales (TikTok/@chano_moreno).

Otros usuarios destacaron especialmente la relación entre el animal y su dueño. "Por qué no podemos ser más como los animalitos"; "No quiero exagerar, pero daría mi vida por él", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

También hubo quienes se tomaron la situación con humor y hasta mostraron interés por conocer al golden retriever. "Tengo cosas de golden retriever"; "Hace una semana no como porque estaba esperando lo mismo"; "¿Están en adopción?", escribieron otros internautas.