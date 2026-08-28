Motochorro quiso "afanarle" el celular, no pudo y su reacción se llevó todos los aplausos: "Madre leona"

Un reciente intento de robo se volvió viral en redes sociales cuando un motochorro quiso "manotear" el celular de una mujer, pero no pudo y ella tuvo una reacción que se llevó todos los aplausos.

La escena fue captada por una cámara de seguridad y luego compartida en TikTok por el hijo de la mujer, bajo el usuario "babyigg". En las imágenes se puede ver a la señora parada en la vereda mientras usa su celular, hasta que de repente aparece el ladrón.

El motochorro estira su brazo izquierdo para intentar llevarse el teléfono, pero la mujer reacciona rápido: se hace hacia atrás, cubre el celular con su cuerpo y logra evitar que el delincuente se lo arrebate.

Lo que llamó la atención no fue solamente la manera en la que consiguió evitar el robo, sino lo que hizo después. La mujer se dio vuelta para mirar cómo el ladrón escapaba, sonrió y siguió sacando fotos, aparentemente a la vidriera de un local.

La actitud de la mujer generó todo tipo de reacciones entre los usuarios. Su hijo, Benjamín, acompañó el video con un mensaje en tono de humor: "Mi mamá burlándose en la cara del ladrón y siguió sacando fotos porque no alcanzó a llevárselo".

Luego, en el epígrafe de la publicación, agregó: "Mamá te amo. Por si lo ven tengan cuidado igual, chicos". El video acumuló dos millones y medio de reproducciones y recibió miles de comentarios de usuarios que celebraron la reacción de la mujer.

Video: así la mujer evitó el intento de robo





De "devoró" a "madre leona": así reaccionaron los usuarios a la escena

Las reacciones al video no tardaron en aparecer y la particular actitud de la mujer rápidamente llamó la atención de los usuarios de TikTok. Entre comentarios, bromas y elogios, muchos destacaron la tranquilidad con la que logró evitar el robo y siguió con lo que estaba haciendo.

"¿Cómo te recuperás delictivamente de eso?", es uno de los primeros comentarios que aparece en la sección de respuestas. Otro usuario, en tanto, destacó: "Ella no es la mamá, ella es LA mamá".

Así reaccionaron los usuarios al impactante momento y posterior reacción de la mujer (Captura TikTok).

La publicación también recibió otras respuestas como: "Tu mamá: ok, mañana"; "Por qué tenía tan buena moto el chorro"; "Instinto de madre leona"; "Madre fundadora" y "Quedó humillado".

El video acumuló 9 millones de visualizaciones y también hizo que algunos usuarios recordaran situaciones similares que atravesaron junto a sus familiares.

"Me pasó una vez que iba caminando con mi mamá y de la nada salió un muchacho con un palo, intentando quitarle el celular. Mi mamá se agarró a decirle groserías y caminarle, y yo pensando que nos podía dar un palazo, JAJAJA. Al final no nos pasó nada gracias a mi mamá", relató una usuaria.