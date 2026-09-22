Mucho cuidado: una leona se acercó a centímetros de su cara en pleno safari y el tenso momento quedó filmado

Un paseo por un safari puede convertirse en una experiencia inolvidable cuando los animales se acercan más de lo esperado. Eso fue lo que le ocurrió a un hombre que se encontraba recorriendo la sabana cuando una leona se aproximó hasta quedar a centímetros de su cara.

La escena, que fue grabada en video, generó tensión por la cercanía del animal, la particular reacción del visitante y la respuesta de ella a su presencia. Aunque el momento no terminó con consecuencias graves, las imágenes captaron el instante exacto en que se acercó y sorprendió al hombre y se hizo viral.

Fue a un safari, se encontró de frente con una leona y vivió un momento escalofriante

En la filmación se puede ver al hombre sentado tranquilo en el vehículo que lo transportaba cuando de repente se ve que una leona asoma la cabeza por un agujero que había en la parte inferior del auto, entre sus piernas y comienza a acercarse a centímetros de su cara.

Ante la visita del animal, el joven se acomoda rápidamente y procede a quedarse inmóvil mirándola fijo, para no provocar movimientos bruscos que la asusten y puedan provocar una reacción.

Al toque dirige unas palabras a sus compañeros que estaban junto a él en la visita, pero el sonido de su voz altera la tranquilidad del animal. Posteriormente, la leona gruñe, hace un movimiento con la cabeza hacia adelante le pega en el estómago al hombre y luego se queda cerca, mirándolo fijo a los ojos.

La reacción instantánea del hombre es hacer un quejido de dolor sin perder en ningún momento la calma, sabiendo que cualquier gesto de pánico podría empeorar la situación. Pasados unos segundos que se sienten eternos, la leona parece conformarse con haber "marcado terreno" y afloja la tensión que había en su rostro, sin alejarse.

Así, estudios sobre comportamiento animal confirman que este gesto no expresa dominancia ni agresión, sino todo lo contrario: es una de las conductas más habituales entre leones para generar cercanía. Ese "golpe" con el hocico no fue un ataque, en el mundo felino se lo conoce como head bunting, y es básicamente un saludo.

Los leones, igual que los gatos domésticos, empujan la cabeza contra otro individuo como forma de marcar territorio y fortalecer vínculos sociales, algo que hacen naturalmente entre ellos cuando se reencuentran con la manada.

Pero que el gesto no sea hostil no significa que la situación deje de ser de riesgo. El verdadero peligro en estos encuentros no está en la intención del animal, sino en la reacción humana: los leones se acercan en silencio y sin aviso previo, y ante cualquier grito, movimiento brusco o señal de pánico, la respuesta del animal puede cambiar por completo. Por eso la regla de oro sigue siendo la misma: quedarse quieto, no hacer ruido y dejar que decida cuándo alejarse.