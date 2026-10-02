Murió durante 24 minutos por un paro cardíaco y reveló la impactante sensación que sintió "del otro lado"

Una mujer que murió por 24 minutos tras sufrir un paro cardíaco contó la extraordinaria experiencia que vivió durante ese tiempo.

Lauren Canaday tenía 39 años cuando sufrió el repentino ataque en su casa, en febrero de 2023, y quedó inconsciente durante casi media hora.

Aunque el episodio fue aterrador para sus seres queridos, Lauren recuerda lo ocurrido de una manera inesperadamente positiva.

Después de recuperarse, incluso aseguró que aquella experiencia cambió su forma de pensar y que ya no sentía miedo a la muerte.

Cómo fue el momento en que murió

Lauren Canaday sufrió un paro cardíaco repentino en su casa y su marido comenzó a practicarle RCP mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia.

Los médicos tardaron 24 minutos en recuperar su pulso, por lo que estuvo clínicamente muerta durante ese lapso antes de ser trasladada al hospital.

Lauren Canaday tenía 39 años cuando atravesó el paro cardíaco que la dejó sin signos vitales por 24 minutos (Archivo).

Luego pasó nueve días en la unidad de cuidados intensivos, incluidos dos en coma, y al recuperar la consciencia descubrió que no recordaba parte de lo ocurrido durante la semana anterior ni de su internación.

Aunque durante los primeros días tuvo problemas para realizar tareas básicas como hablar y escribir, los médicos determinaron que no había sufrido daños cognitivos permanentes.

Así fue la experiencia de Lauren con la muerte

Al recordar lo ocurrido durante los 24 minutos, Lauren explicó que no vio un túnel ni una luz brillante, sino que experimentó una sensación de tranquilidad que nunca había sentido antes.

"Solo recuerdo una sensación de paz extrema", dijo, y aseguró que "Esa paz me acompañó durante semanas después de despertar".

La intensidad de aquella sensación fue tal que todavía vuelve mentalmente al lugar de su casa donde se desplomó cuando atraviesa momentos de angustia.

Qué cambió después de aquel momento

Lauren sostiene que aquella experiencia modificó por completo su manera de pensar sobre la muerte y aseguró: "Definitivamente ya no le temo a la muerte".

La mujer siente que su vida quedó dividida en dos etapas y lo resumió con una frase: "Siento que mi primera vida terminó en febrero", dijo, y agregó: "Y desperté a mi segunda vida".

Cómo siguió su vida después del paro

Tras recuperarse, Lauren volvió a caminar, hacer senderismo e incluso regresó brevemente a su trabajo, aunque afirma que nunca volvió a sentirse completamente como antes.

Actualmente lleva un desfibrilador implantado en el pecho, una presencia que le recuerda constantemente lo cerca que estuvo de morir.

Tras su experiencia con la muerte, escribió un libro de memorias en el que relató cómo aquel episodio transformó su manera de entender la vida (Archivo).

"Cuando la gente me dice que me veo bien, me resulta extraño", dijo, y explicó: "Porque no me siento como la misma persona".

Lauren también contó su experiencia y el proceso de recuperación en el libro de memorias Independence Ave: How Individualism Killed Me and Community Brought Me Back.