Murió por 10 minutos tras sufrir una hemorragia, asegura que llegó a la puerta del cielo y contó qué la hizo regresar

Las experiencias cercanas a la muerte despiertan una fascinación difícil de explicar: hay quienes dicen haber visto luces, túneles o incluso a familiares. Entre esos relatos aparece el de una mujer que, tras sufrir una grave hemorragia, asegura haber llegado a la puerta del cielo.

La mujer se llama Rosemary Thornton y, según su propio relato, murió por 10 minutos. Durante ese lapso, dice que vio ángeles y atravesó una experiencia espiritual muy intensa. También afirma que una visión dolorosa fue la que terminó impulsándola a regresar.

El episodio ocurrió después de una etapa dura. Su esposo se quitó la vida y ella quedó atravesada por el dolor y los sentimientos de culpa. Unos 29 meses más tarde, recibió otro golpe: los médicos le detectaron un cáncer de etapa dos.

Frente a ese panorama, Thornton empezó a rezar todas las noches en busca de alivio para la angustia que sentía. Pedía no volver a atravesar recuerdos dolorosos ni tener que afrontar decisiones difíciles.

Tiempo después del diagnóstico, se realizó una biopsia ginecológica, pero fue enviada a su casa pese a que presentaba una hemorragia grave.

"Recuerdo estar en la ducha y pensar... me estoy desangrando. Al principio pensé que esta era mi salida", aseguró la mujer en una de las tantas entrevistas que brindó.

La experiencia que Rosemary describió tras la hemorragia

Thornton pidió ayuda y fue trasladada en ambulancia a una guardia. Según contó, durante la atención le administraron morfina mientras seguía perdiendo sangre, lo que habría provocado una fuerte caída de su presión arterial.

Más tarde, una amiga le contó que el monitor había registrado "32 sobre 25, lo cual, a todos los efectos, ya no existe". La mujer recuerda que se quedó dormida y que, poco después, sintió que algo la expulsaba violentamente de su cuerpo.

"Sentí como si me hubieran catapultado fuera de mi cuerpo", relató. Y sumó: "Como una tostada saliendo disparada de una tostadora. Mi corazón se detuvo. En realidad, no te estás muriendo, estás muerta. Pensé: 'Guau, todo lo que soy, hasta mi risita, ha pasado por esta transición'".

Rosemary Thornton, la mujer que murió por 10 minutos y volvió tras recibir una visión desgarradora.

Según su relato, lo que ocurrió después produjo un cambio inmediato en su estado emocional. La culpa y el dolor que arrastraba por la muerte de su esposo desaparecieron y fueron reemplazados por una profunda sensación de calma.

"La culpa, la autocrítica, la ansiedad, la tristeza, el dolor, el arrepentimiento... Todas las emociones negativas que puedas imaginar, eso es lo que dejé atrás", dijo. "El pensamiento predominante era la paz... era como si la paz se hubiera infundido en cada fibra de mi ser", recordó.

Al intentar resumir aquella experiencia, Thornton eligió una frase que, según contó, recibió durante ese momento: "Bienvenida a casa, querida".

También aseguró haber percibido una presencia espiritual muy poderosa. Cuando preguntó quién era, afirmó que recibió una respuesta inmediata: "Tú, Rosemary. Tú eres mi imagen y semejanza. Yo soy la original".

La puerta del cielo y la visión que la hizo regresar

Según su relato, Thornton apareció luego en una enorme habitación blanca, rodeada por una especie de niebla. Frente a ella había una única puerta, que interpretó como el límite definitivo entre regresar a la vida o continuar con su experiencia.

"Sabía que la puerta era... lo único que me aseguraría no volver atrás", contó. Antes de atravesarla, se detuvo para plantear una pregunta sobre lo que estaba viviendo: "¿Es esta la voluntad divina para mi vida, que un error médico me lleve a mi castigo?".

La respuesta que recibió fue contundente: "¡No!". Según Thornton, también le hicieron saber que todavía podía decidir qué hacer. "Sea cual sea tu decisión, la dejas con toda la misericordia, las bendiciones, la gracia, el cuidado y el amor de Dios", relató.

Cuando estaba a punto de abrir la puerta, tuvo una visión inesperada: apareció la enfermera que la había atendido y que poco antes había intentado tranquilizarla. "Ay, cariño, no vamos a dejar que te mueras", le había dicho.

Thornton vio a la mujer sola y llorando desconsoladamente. Según recordó: "Esta enfermera estaba inclinada hacia adelante, con la cabeza entre las manos, sollozando desconsoladamente. Y yo estaba presenciando esto. Sé que no podía oírme, verme ni sentirme. Pero yo estaba presenciando esto y ella decía, entre lágrimas: 'Le prometí a esa mujer que no la dejaría morir y la he perdido'".

La escena le recordó el sufrimiento que ella misma había atravesado después de la muerte de su esposo. Fue entonces cuando tomó una decisión: "Si puedo evitarle tanto sufrimiento a un solo ser humano, tengo que volver", pensó.

Al bajar la mano de la puerta, la mujer volvió a encontrarse sobre la camilla del hospital. "No hubo ningún movimiento brusco hacia atrás... simplemente volví", recordó sobre su regreso.

Qué pasó después de la experiencia cercana a la muerte

Tras recuperar la conciencia, los médicos le explicaron que había estado clínicamente muerta durante más de 10 minutos a causa de una hemorragia interna. Pese a la falta de oxígeno durante ese período, los estudios no detectaron secuelas neurológicas ni daños en el corazón. Tampoco encontraron rastros del cáncer que le habían diagnosticado tiempo antes. Un médico, según su relato, le dijo: "No hay ni una sola célula cancerosa en todo su cuerpo".

La experiencia también marcó un antes y un después en su estado emocional. "El dolor y la desesperación que sentía por el trágico final de mi esposo desaparecieron", afirmó, para luego manifestar que "la autocrítica, el odio hacia mí misma, el deseo de morir... todo eso desapareció. Dije: 'Sáname o déjame ir'. Y obtuve ambas cosas".

La mujer asegura haber llegado a la puerta del cielo tras morir, pero decidió no entrar tras tener una visión (Imagen ilustrativa).

Después de recuperarse, Thornton decidió cambiar radicalmente su vida. Se desprendió de buena parte de sus pertenencias y se mudó a una zona rural de Estados Unidos. "Me di cuenta de que, al sentir que me desprendía de mi cuerpo, era la persona más feliz que jamás había conocido", contó. "No necesitas cosas materiales para ser feliz", dijo.

Durante su recuperación, también aseguró haber vivido otra experiencia espiritual: según contó, vio ángeles alrededor de su cama que comenzaron a cantar. "La música era tan increíblemente hermosa que rompí a llorar", dijo.

Tiempo después, durante su primera ceremonia religiosa tras salir del hospital, afirmó haber visto luces de distintos colores mientras un músico tocaba el piano. "Eran amarillos, verdes, azules, rosas y rojos... ¡tanta luz!", relató. Desde entonces, aseguró que la música le recuerda aquella experiencia: "Nos sentimos inundados de luz y amor".