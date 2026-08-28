Murió por unos minutos tras un accidente de auto y asegura que el mensaje que recibió de Dios la hizo "multimillonaria"

Las experiencias cercanas a la muerte suelen estar rodeadas de relatos sobre luces, encuentros y revelaciones que algunas personas aseguran haber tenido del "otro lado". Tal es el caso de una mujer que murió por unos minutos y que, durante ese tiempo, recibió un mensaje de Dios que transformó radicalmente su vida.

Hace unos años, Kat Dunkle sufrió una grave hemorragia interna después de un accidente con su auto. Los médicos tuvieron que someterla a una cirugía de urgencia y, según contó, durante la intervención comenzó a transitar por un túnel oscuro mientras los mécidos luchaban por salvarle la vida.

La mujer asegura que durante ese lapso viajó entre el cielo y el infierno. Según su relato, lo que experimentó mientras estaba clínicamente muerta cambió por completo su vida y la llevó, con el tiempo, de la bancarrota y la indigencia a convertirse en multimillonaria.

Durante esa experiencia, afirmó haber visto a su esposo, Don, y a sus hijos mientras rezaban por ella. "Sentí paz, hasta que un ruido espantoso resonó. Fue como un tren de carga", relató.

Dunkle aseguró que, después de ese momento, la invadió "una ola de paz como nunca antes había experimentado" y que por eso quería quedarse ahí "para siempre". Sin embargo, contó que poco después fue llevada hacia el Cielo y, de manera repentina, terminó en el Infierno, donde comenzó a pedir perdón.

Kat Dunkle vivió una impactante experiencia cercana a la muerte (Archivo).

"Le repetía que sé que existe y que creo en él. Le pedí disculpas", dijo al recordar lo que ocurrió con Dios. Según su relato, fue entonces cuando la caída se detuvo y comenzó a desplazarse en espiral hacia atrás.

"Una voz me dijo que le trajera gente. Y entonces volví a mi cuerpo", recordó.

Cómo la experiencia cercana a la muerte cambió la vida de Kat

Después de recuperarse del accidente, Kat aseguró que comenzó a tener sueños recurrentes relacionados con lo que había vivido durante los minutos en los que estuvo clínicamente muerta. Según contó, esas experiencias la impulsaron a crear una empresa de consultoría que, con el tiempo, le permitió construir una gran fortuna.

Aunque ya pasaron más de cinco décadas desde aquel episodio, la mujer afirma que todavía tiene presente lo que vivió. "Lo que te espera es algo glorioso, hermoso; tienes que creerlo", asegura.

A partir de aquella experiencia, Kat también cambió su manera de entender la muerte. Considera que es el momento en el que cada persona debe tomar una decisión sobre su destino. "Hay dos opciones: una es estar con Dios y la otra es ir al infierno. Yo estaba muerto antes de arrepentirme y acercarme a Jesús. No soy especial", dijo.

La mujer también destacó el impacto que tuvo aquella experiencia en su fe y aseguró que desde entonces siente la necesidad de transmitir lo que vivió. "Estar tan cerca de Dios fue increíblemente hermoso. Me ha dado fuerzas durante más de 50 años para proclamar lo mismo: Dios es real. Él es real", remarca.

La tragedia que hizo que Kat dejara de creer en Dios

Kat, que actualmente tiene 83 años, es oriunda de Kansas City, Estados Unidos. Antes de su experiencia con la muerte, había atravesado una tragedia que cambió por completo su relación con la religión: en 1967, su hijo Mark, de apenas siete años, murió al ser atropellado por un auto.

Primero estaba convencida de que el niño lograría sobrevivir. Sin embargo, mientras permanecía en el hospital, una enfermera le preguntó si quería llamar a un sacerdote. "No quería que hubiera nadie allí molestando a los médicos; solo quería que se concentraran en salvarlo. Pero de todos modos vino un sacerdote", relató.

Poco después recibió la noticia de que su hijo no podía ser salvado. Para Kat, aquella pérdida significó un quiebre. "Siempre había dudado de la existencia de Dios, pero después de esto, ese sentimiento se convirtió en furia. Y odiaba cualquier pensamiento sobre él", recordó.

El encuentro que Kat tuvo con Dios la hizo cambiar completamente su vínculo con la religión (Archivo).

Los años siguientes tampoco fueron fáciles. La mujer atravesó una bancarrota y luego sufrió la muerte de su padre. Tiempo después, el accidente automovilístico que casi le cuesta la vida terminó por llevarla a una experiencia que, según asegura, volvió a acercarla a Dios.

A partir de entonces, Kat afirma que inició una nueva etapa. En declaraciones a medios, sostuvo que pasó "de la pobreza extrema a ser multimillonaria" y atribuyó ese cambio al "mensaje" que recibió de Dios.

La mujer es autora del libro "Is It Safe to Die?", en el que relata el episodio médico que atravesó y cómo esa experiencia marcó un antes y un después en su vida.