Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 5 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
AL RITMO

¡VIDEO! Así un nigeriano bailó 7 días para romper un Récord Guinness mundial

Benjamín Daniel completó más de 168 horas de danza continua para difundir la cultura de su país a escala global.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El bailarín Benjamín Daniel completó más de 168 horas de danza continua en Nigeria con el objetivo de establecer una nueva marca en el libro de los Récord Guinness

La hazaña del artista africano se extendió durante siete días ininterrumpidos y buscó proyectar la riqueza cultural de su país hacia el escenario internacional.

Nutrición ligera y descansos breves para superar el desafío

La preparación física y el conocimiento de las danzas tradicionales resultaron claves para sostener el esfuerzo durante una semana completa. 

Para sobrellevar la exigencia física del reto, Benjamín Daniel mantuvo un régimen de alimentación ligera e hidratación constante a lo largo de las jornadas.

El reglamento de la organización internacional le permitió tomar únicamente cinco minutos de pausa por cada hora de actividad continua cumplida. Durante esos breves lapsos, el joven aprovechó para recuperar energías antes de retomar el movimiento ininterrumpido en la pista.

A la espera de la homologación oficial del récord de baile

El despliegue técnico del bailarín incluyó un recorrido por los ritmos más emblemáticos de la herencia cultural nigeriana. La transmisión y difusión de este logro permitieron llevar la tradición artística local a distintas audiencias alrededor del planeta.

Pese a haber finalizado los siete días de baile, la hazaña aún debe ser evaluada por las autoridades pertinentes. La organización oficial de los Récord Guinness se encuentra analizando los registros y el material en video para confirmar de manera formal la validez del nuevo récord mundial.

Esta nota habla de:
1
Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio
MIRÁ

Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio

2
ANSES paga una ayuda económica a las personas sin trabajo que cumplan estos requisitos
BENEFICIO

ANSES paga una ayuda económica a las personas sin trabajo que cumplan estos requisitos

3
Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con haberes superiores a la mínima
PREPARATE

Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con haberes superiores a la mínima

4
Horror: degolló a su hija de 3 años en medio de una discusión con su pareja e intentó quitarse la vida
ESTREMECEDOR

Horror: degolló a su hija de 3 años en medio de una discusión con su pareja e intentó quitarse la vida

5
Plan FinEs 2026: cómo inscribirse para terminar la primaria o el secundario
CLAVE

Plan FinEs 2026: cómo inscribirse para terminar la primaria o el secundario