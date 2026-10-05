¡VIDEO! Así un nigeriano bailó 7 días para romper un Récord Guinness mundial

El bailarín Benjamín Daniel completó más de 168 horas de danza continua en Nigeria con el objetivo de establecer una nueva marca en el libro de los Récord Guinness.

La hazaña del artista africano se extendió durante siete días ininterrumpidos y buscó proyectar la riqueza cultural de su país hacia el escenario internacional.

Nutrición ligera y descansos breves para superar el desafío

La preparación física y el conocimiento de las danzas tradicionales resultaron claves para sostener el esfuerzo durante una semana completa.

Para sobrellevar la exigencia física del reto, Benjamín Daniel mantuvo un régimen de alimentación ligera e hidratación constante a lo largo de las jornadas.

El reglamento de la organización internacional le permitió tomar únicamente cinco minutos de pausa por cada hora de actividad continua cumplida. Durante esos breves lapsos, el joven aprovechó para recuperar energías antes de retomar el movimiento ininterrumpido en la pista.

A la espera de la homologación oficial del récord de baile

El despliegue técnico del bailarín incluyó un recorrido por los ritmos más emblemáticos de la herencia cultural nigeriana. La transmisión y difusión de este logro permitieron llevar la tradición artística local a distintas audiencias alrededor del planeta.

Pese a haber finalizado los siete días de baile, la hazaña aún debe ser evaluada por las autoridades pertinentes. La organización oficial de los Récord Guinness se encuentra analizando los registros y el material en video para confirmar de manera formal la validez del nuevo récord mundial.