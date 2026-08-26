"No sé qué fue más ordinario": su vecina le preguntó por "ruidos comprometedores" en el edificio y él tuvo una desopilante respuesta

Convivir en un edificio tiene sus pros y sus contras, pero algo que nunca falta son los ruidos molestos. En esta ocasión, un joven recibió una insólita consulta de su vecina por unos gritos comprometedores y su respuesta fue tan graciosa que se volvió viral en las redes sociales.

La conversación fue compartida en X (ex Twitter) por el propio joven. Según se puede ver en la captura del chat de WhatsApp, cerca de las 10 de la noche, su vecina le escribió para preguntarle si, de "casualidad", estaba en el edificio.

Él, preocupado, respondió que no y quiso saber si había pasado algo. "Estamos tratando de descifrar quién tiene sexo con la ventana abierta jajajajajajaja", escribió la chica, para sorpresa del joven. Según explicó, varios vecinos ya se habían quejado por los ruidos, pero todavía no lograban identificar quién era el responsable.

Para intentar precisar de dónde provenían los sonidos, la chica le aclaró que los ruidos en cuestión llegaban "del lado de la pile". La situación tomó por sorpresa al joven, que no esperaba recibir semejante consulta de su vecina.

Pero la respuesta que terminó de darle un giro inesperado a la conversación fue la del internauta, conocido en X como "gordopisto". "JAJAJA. Yo no soy, lamentablemente", escribió, una frase que provocó todavía más risas.

El insólito chat que se volvió viral en redes sociales (X/@gordopisto).

La mujer no pudo contener la risa y destacó especialmente el "lamentablemente". El chico, por su parte, terminó de resumir la situación con otra ocurrencia: "No sé si fue más ordinaria la pregunta de mi vecina o mi respuesta", resumió junto a la "screnshot".

El posteo se volvió viral y generó todo tipo de reacciones

La insólita conversación acumuló casi dos millones de visualizaciones y 105 mil "Me gusta" en X, la red social de Elon Musk. Como era de esperarse, el posteo no tardó en llenarse de comentarios y respuestas de otros usuarios, que se tomaron con humor la situación.

Algunos internautas analizaron puntualmente la respuesta del joven. "Más que ordinaria sería divertida", escribió una usuaria, mientras que otro aseguró que la vecina le "tiró una indirecta".

La insólita escena desató una avalancha de reacciones en las redes (Captura X).

El intercambio también hizo que varios usuarios compartieran experiencias similares con sus propios vecinos. Uno de ellos contó: "Unos vecinos también se mandaban sus ruidos, justo cuando nos íbamos a dormir. Tras varios días de risa e incomodidad, mi esposo finalmente un día salió por el balcón y gritó 'AAAAHHHH' a lo Goku, después de que la piba gimiera. Se callaron al instante y nunca más se los escuchó".

Entre las respuestas que más llamaron la atención también aparecieron: "Era mentirle diciendo que eras vos y quedar como chad a ver qué pasaba"; "Así empiezan las historias de amor"; "Fácil, los culpables no estarán respondiendo WhatsApp"; y "¿Con quién vivís? ¿Con Yanina Latorre?".