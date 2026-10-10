Pidió 3 hamburguesas por delivery, las contó delante del repartidor y lo que hizo lo dejó sin palabras

Un pedido por la aplicación de comida terminó convirtiéndose en una escena que llamó la atención de usuarios y conmovió a todos.

Todo se dio cuando un joven pidió tres hamburguesas y decidió regalarle una al repartidor que se encargó de llevarle la comida.

Un gesto que tomó por sorpresa al repartidor

Cuando llegó, el joven le pidió que revise cuantas hamburguesas había dentro de la bolsa.

Al contar tres hamburguesas, el cliente le explico que una de esas era para él y que la había agregado especialmente para que el trabajador pueda disfrutarla luego de terminar la jornada.

La reacción del trabajador

El repartidor no esperaba encontrarse con tal regalo y quedó completamente agradecido con el gesto, contó que llevaba muchas horas trabajando y que en todo el día no había comido.

"No comí en todo el día", dijo el repartidor emocionado antes de irse.

"Trabajo de 9 de la mañana hasta 12 de la noche", reconoció el trabajador con tono emocionado.

El debate que generó el video

El video subido a TikTok de "manu.olcese" alcanzó rápidamente 2 millones de reproducciones y más de 545 mil "me gusta".

Algunas personas celebraron el regalo del joven y valoraron sus intenciones, mientras que otros cuestionaron que la situación haya sido grabada y publicada.

"No es necesario grabar el video. Eso da a entender que no lo estás haciendo solo por el repartidor", comentó un usuario.

El video reabrió una discusión sobre las buenas acciones en redes, pero también mostró un regalo inesperado a un repartidor que pudo hacer la diferencia.



















