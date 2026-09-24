Pidió milanesas con papas fritas a la rotisería del barrio y quedó en shock con lo que recibió: "Desprecio al cliente"

Un joven pidió unas milanesas a la napolitana con papas fritas en un rotisería, pero cuando abrió el pedido llevó fuerte sorpresa. Compartió su indignación en redes y las reacciones no tardaron en llegar.

El momento se volvió viral en X (antes Twitter) donde el usuario "calasitt0" compartió una captura del chat que mantuvo con el local. Ahí se puede ver una imagen "ilustrativa" del pedido, que luego comparó con una foto de la comida que finalmente recibió.

"Pero nada que ver a lo publicado. Viene re poco de papas", se lee en el primer mensaje que le envió a la rotisería. Junto al reclamo, adjuntó una foto de lo que esperaba recibir, según se observa en el "screenshot".

La respuesta del local llegó pocos segundos después, con una particular explicación. "Las cajas de antes eran de hamburguesas, por eso se veía. Pero eso que te mande sale así siempre", le indicaron. Luego, remarcaron que "esta vez salió en caja de pizza".

El principal reclamo del joven estuvo puesto en la cantidad de papas fritas. En la imagen se alcanzan a ver alrededor de 15 unidades, una porción que escasa en comparación con el tamaño de las milanesas, que llevan jamón, queso y orégano.

"No pido más en la roti del barrio", lanzó el chico, todavía molesto. Después de la respuesta que recibió del local, entendió que no había una solución a su reclamo y decidió compartir el caso en redes.

El insólito pedido que recibió el joven (X/@calasitt0).

La dura reacción de los internautas: "Nunca vi un pedido entregado con tanto desprecio"





La situación se viralizó en cuestión de horas y los comentarios no tardaron en aparecer. Algunos compartieron experiencias similares, mientras que otros criticaron la cantidad de papas.

"Primera vez que veo que una rotisería de barrio decepciona. Siempre son las más baratas y las que más cantidad te dan", manifestó un internauta.

El insólito pedido que recibió el chico (X/@calasitt0).

Otro aseguró que nunca había visto un pedido "entregado con tanto desprecio a un cliente". "No te pueden cagar así y vos quejarte tan poco", le reclamó otra persona.

Los memes no tardaron en llegar (Captura X).

La publicación acumuló 2,6 millones de visualizaciones y 52 mil "Me gusta" en X. Además, estallaron los memes.

Los memes no tardaron en llegar (Captura X).

La cantidad de papas fue el punto con más críticas. "Qué les pasa a los locales de comida que RATONEAN LAS PAPAS!? con lo baratas que son deberian explotarte el pedido con papas fritas, los negocios no saben ni como tener a la gente contenta", escribió una chica.

"Se las tiene que haber comido el repartidor por el camino, a veces lo hacen..."; "3 papas fritas, qué miseria"; "Las papas, aparte de poquitas, se ven HORRIBLES" y "Si te hacías vos la napolitana con papas capaz te salía mas barato", fueron otras reacciones.

Los memes no tardaron en llegar (Captura X).