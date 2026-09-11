Pidió turno a una peluquería para bañar a su mascota y la respuesta que recibió la descolocó: "¿Y así querés trabajar?"

Una joven vivió un insólito momento al contactar a una peluquería canina a través de un número que encontró en un flyer. Para su sorpresa, desde el local le dieron una respuesta que la descolocó y terminó desatando risas entre los usuarios de las redes sociales.

Quien compartió el momento fue la hermana de la joven, que publicó en su cuenta de X (antes Twitter), bajo el usuario "wybecerra", toda la secuencia.

"Mi hermana le habló a un número por un flyer de baños para perros y esta fue la conversación. Casi LLORO de risa", escribió la internauta junto a una captura de pantalla del intercambio que mantuvieron por WhatsApp.

La conversación inició con un mensaje de la joven, que quería consultar por el servicio. "Hola, ¿cómo estás? Quería averiguar sobre el corte de pelo para los perros", escribió, y luego aclaró que en realidad se refería al "baño".

La respuesta llegó media hora más tarde y tomó por sorpresa a la joven. "Cortale vos y bañalo vos", le contestaron desde la peluquería canina, pese a que, hasta ese momento, ella no había tenido ningún tipo de intercambio fuera de tono con el local.

El intercambio que tomó por sorpresa a todos en redes sociales (X/@wybecerra).

La situación desató una ola de reacciones entre los usuarios de X, que no tardaron en compartir sus opiniones. La dueña de la cuenta se tomó la situación con humor y, en uno de los comentarios, escribió: "Bueno, si saben de baño y corte para perros en Avellaneda, ¡pasen data!".

La publicación, que fue compartida hace algunas horas, ya superó las 660 mil visualizaciones y acumula 38 mil "Me gusta".

Así reaccionaron los usuarios de las redes sociales

Los internautas de X no dejaron pasar la situación y llenaron de comentarios la publicación. Entre las respuestas, un usuario resumió su reacción con una frase breve: "Yo cuando no me banco a nadie".

Otro recordó una situación similar y contó: "Es como cuando pusimos el número de un amigo en un flayer de masajes a domicilio; al principio solo decía 'número equivocado', pero después se cansó y los mandaba a la mierda".

"Para mí le pusieron mal el teléfono y ya lo tienen cansado, jajaja"; "Tenía menos ganas de laburar que el que diseñó la bandera de Japón"; "Está para ir personalmente con el flyer y el chat y que corra sangre"; "Ella dijo: hoy no se labura", fueron algunas de las reacciones que dejaron los usuarios.

Otras reacciones de los usuarios al insólito intercambio (X/@wybecerra).

Por su parte, la dueña del posteo respondió a una chica que le preguntó qué había contestado su hermana. Ahí reveló que la joven "le puso algo de 'y así querés trabajar' y la mina no le contestó más".

Además, la autora de la publicación aclaró que se trata de un pet shop que existe realmente y que puede encontrarse en redes sociales. Por eso, aseguró que no entiende qué pudo haber motivado la respuesta que recibió su hermana.