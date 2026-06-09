Pidió un delivery a una pizzería que está a 3 cuadras de su casa y fingió una lesión por vergüenza: "La renguera del perro"

Las redes sociales demuestran que cualquier situación cotidiana puede convertirse en un arduo debate social.

En esta oportunidad, el protagonista fue un joven que ideó una curiosa estrategia para evitar sentirse juzgado al recibir un pedido que realizó a solo tres cuadros de su casa.

La escena, registrada por su novia y compartida en TikTok, mostró una actuación tan breve como efectiva, aunque no tardó en quedar al descubierto frente a miles de usuarios.

La curiosa estrategia de un joven para recibir una pizza en la puerta de su casa terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.

Hizo lo imposible para evitar salir de su casa y terminó convirtiéndose en viral

El protagonista de la historia decidió pedir una pizza a un local ubicado a apenas tres cuadras de su vivienda. Sin embargo, lejos de retirar el pedido personalmente, optó por solicitar el envío a domicilio y preparar una particular excusa para justificar la situación ante el repartidor.

Cuando llegó el momento de recibir la comida, el joven salió de su casa simulando estar rengo. En las imágenes se lo observa caminando con dificultad y evitando apoyar correctamente una de sus piernas, como si estuviera atravesando una fractura que le impedía desplazarse con normalidad.

La estrategia parecía funcionar hasta que el repartidor se retiró. Apenas el trabajador se alejó del lugar, el chico abandonó por completo la actuación y comenzó a caminar normalmente. Ese momento también fue grabado y terminó convirtiéndose en la prueba definitiva que dejó en evidencia toda la puesta en escena.

El video fue publicado en la cuenta de TikTok "miabordon23" y rápidamente superó el millón y medio de reproducciones. Además, acumuló miles de "me gusta", compartidos y comentarios de usuarios que no tardaron en opinar sobre la curiosa situación.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, las respuestas estuvieron divididas entre quienes se sintieron identificados y quienes aprovecharon la ocasión para hacer bromas.

Entre los comentarios más destacados aparecieron mensajes como: "Todos pedimos delivery estando cerca alguna vez". Otros usuarios apelaron directamente al humor y escribieron: "El esfuerzo para fingir la lesión fue mayor que caminar tres cuadras" y "Actuó más para el repartidor que para un casting".

El video acumuló más de un millón y medio de reproducciones y generó opiniones divididas entre los usuarios.

También hubo quienes salieron en defensa del protagonista. Algunos consideraron que, al pagar el servicio de entrega, no tenía por qué justificar su decisión. "Si pago el envío, no tengo que dar explicaciones", comentó una persona. Otra agregó: "La vergüenza ajena es real", reflejando una sensación que muchos aseguraron haber experimentado alguna vez.



