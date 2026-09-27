Pidió una torta con temática de serpientes, pero le llegó algo totalmente insólito: "Cumpleaños arruinado"

Un pedido personalizado terminó muy lejos de lo esperado y las redes sociales no tardaron en convertir el resultado en un fenómeno viral.

Una usuaria de TikTok identificada como "haydeeesquivel703" compartió la experiencia que tuvo al recibir una torta cuyo diseño poco tenía que ver con lo que había solicitado.

La publicación rápidamente generó repercusión y acumuló miles de likes en segundos, mientras los usuarios se concentraron especialmente en las diferencias entre el pedido original y el resultado que llegó a su domicilio.

Cómo era la torta de serpientes que había pedido

La idea de la usuaria era una torta discreta y con un diseño de serpientes en relieve. Sin embargo, el producto que recibió terminó siendo completamente diferente.

En lugar de una preparación "elaborada" y "realista", la torta fue literalmente un "chiste" realizada por una persona con nula formación en pastelería. Además, no presentaba el relieve ni el estilo minimalista que formaban parte del pedido.

La diferencia entre lo solicitado y lo recibido fue justamente lo que hizo que las imágenes llamaran la atención en TikTok. El resultado terminó generando una gran cantidad de reacciones y comentarios cargados de humor.

Las redes se llenaron de comentarios y bromas

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, los usuarios rápidamente encontraron en el resultado un motivo para hacer chistes y compartir sus propias impresiones.

Entre los comentarios apareció una pregunta que apuntaba directamente al resultado final: "¿Al menos el sabor es bueno?".

Otra persona intentó entender cómo se había producido semejante diferencia entre el pedido y la torta recibida y preguntó: "¿Pero pediste esos colores? ¿O qué pasó jajaja?".

El color también fue uno de los aspectos que más llamó la atención. En ese sentido, una usuaria resumió la situación con una frase breve: "Ni el color le pegó jaja".

Pero no todos se quedaron solamente con la diferencia estética. Una de las respuestas buscó rescatar el lado positivo de la situación y dejó una reflexión que terminó convirtiéndose en una de las frases más destacadas de la publicación: "Lo que importa es lo de adentro jaja, como las personas".

Lo que recibió y lo que pidió. (Foto: TikTok/@haydeeesquivel703)

Qué tener en cuenta al encargar productos personalizados

Más allá del aspecto gracioso de la situación, este tipo de experiencias también pone el foco en algunos cuidados que pueden tenerse en cuenta al momento de comprar productos personalizados, especialmente cuando el pedido se realiza a través de internet.

Antes de concretar una compra, es recomendable revisar algunos aspectos básicos relacionados con el emprendimiento o comercio al que se le realizará el encargo.

Revisar la reputación y las referencias

Uno de los primeros pasos consiste en buscar opiniones, calificaciones y comentarios de otros clientes. Las redes sociales y los marketplaces pueden servir para conocer experiencias previas y detectar posibles inconvenientes.

También resulta útil observar cómo responde el emprendimiento ante consultas o reclamos de otros compradores.