Pidió una torta de Hulk y lo que recibió lo dejó sin palabras: "Era un verdadero monstruo"

La pastelería, como cualquier trabajo artesanal, puede fallar. Por más clara que sea una imagen de referencia, reproducir formas, colores y pequeños detalles sobre una torta no siempre resulta sencillo y, en algunas ocasiones, la expectativa puede quedar bastante lejos de la realidad.

Joven tiktoker decidió registrar su experiencia y mostró el contraste entre lo que pidió y lo que recibió. Las diferencias eran tan evidentes que el video terminó convirtiéndose en el centro de miles de miradas.

El pedido de una torta temática terminó convirtiéndose en una anécdota inesperada que despertó sorpresa, críticas y humor.

Pidió una torta de Hulk y recibió una "extraña criatura"

Todo comenzó con una idea bastante clara: conseguir una torta cuya decoración recreara el rostro de Hulk, el reconocido personaje de Marvel.

En el video, el joven primero enseña la imagen que habría utilizado como referencia para realizar el pedido. Los modelos mostraban una elaboración cubierta completamente de verde y con varios de los rasgos característicos del superhéroe: cabello negro, los ojos, las cejas y la expresión del rostro permitían reconocer rápidamente al personaje.

El problema llegó cuando apareció en pantalla la torta que finalmente recibió. Aunque mantenía los colores característicos, la forma y las terminaciones estaban considerablemente alejadas de lo deseado.

Uno de los detalles más llamativos estaba en la boca, representada simplemente por una fina línea horizontal, sin labios, dientes ni la característica expresión de furia asociada a Hulk.

El cabello negro, colocado sobre la parte superior como una serie de mechones gruesos y desparejos, tampoco ayudaba demasiado a reconocerlo.

Para completar la decoración, el cuerpo no poseía ningún detalle puntual, de hecho, asemejaba más a un Pou que al héroe. Además, parecía vestido con un pantalón violeta y estaba apoyado sobre una desprolija base blanca.

El resultado final estuvo lejos de lo que esperaba: la particular versión de Hulk llamó la atención por sus formas y terminaciones.

El propio protagonista aprovechó la situación para hacer humor. En el video alternó imágenes de "lo que quería" y "lo que recibió", mientras mostraba distintas expresiones frente a cámara para remarcar el inesperado contraste.

Más allá del fallido resultado estético, optó por tomárselo con humor y convirtió la experiencia en contenido para redes sociales, donde decenas de personas comentaron lo sucedido.

Entre las reacciones más críticas, varios usuarios apuntaron contra el trabajo de la pastelera y cuestionaron que el resultado estuviera tan alejado de la referencia.

Otros, en cambio, eligieron tomárselo con humor y bromearon especialmente con el particular rostro del personaje: "Hulk después de una semana complicada", "La boca es una rayita y a casa" y "Pidió a Hulk y le mandaron al primo" fueron algunas de las ocurrencias que podrían resumir el tono de las burlas.

El rostro fue uno de los detalles que más repercusión generó, especialmente por la diminuta boca marcada apenas con una fina línea.

Sin embargo, también aparecieron mensajes mucho más contemplativos, centrados en valorar el esfuerzo detrás de la elaboración. Algunos señalaron que, aunque el parecido no fuera el esperado, realizar una torta decorada de esas características requiere tiempo y trabajo.

En esa línea, comentarios como "Por lo menos lo intentó", "Se nota que hubo trabajo detrás" o "Tal vez no quedó igual, pero tiene su encanto" reflejan una mirada más amable sobre el fallido resultado.

En esta ocasión, Hulk debía ser el gran protagonista de la celebración. Sin embargo, la particular interpretación del personaje terminó robándose todas las miradas por razones muy diferentes a las que probablemente imaginaba quien realizó el pedido.